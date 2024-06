Cât cere un român pe o mașină cu un kilometraj record. "Merită banii, dacă a rezistat atât înseamnă că a avut grijă de ea"

Anunțurile online pentru vânzarea de mașini le oferă cumpărătorilor o varietate nesfârșită de opțiuni. Printre aceste unele remarcă se remarcă și stârnesc curiozitatea celor pasionați de mașini.

Recent, un utilizator al platformei Reddit a distribuit un anunț de vânzare a unui autoturism cu peste 900 de mii de kilometri la bord, acesta declarându-se uimit de sinceritatea proprietarului.

Într-o piață unde adesea se întâlnesc exagerări și sunt omise detalii importante, această abordare directă și transparentă a captat imediat atenția, devenind subiect de discuție printre pasionații de mașini vechi.

"De unde atâta sinceritate?"

Este întrebarea pe care a adresat-o, retoric, autorul postării, adăugând și o captură cu anunțul pe Reddit.

https://upload.ziare.com/adminx/index.php?locator=amvc_items.Edit&page=&id=2712403&showResource=1

"E foarte posibil să fie motorul original"

În comentarii unii și-au spus părerea, alții au ironizat situația. Mulți s-au referit la mașini care au atins recorduri asemănătoare.

"Merită banii, dacă a rezistat atât înseamnă că a avut grijă de ea"

"Merită banii dacă mașina nu este coaptă... Grijă că are și cutie automată, cel mai probabil a schimbat-o, poate nu doar odată, check engine-ul ăla l-am mai văzut la Volkswagen, ori n-are nimic ori te miri cum de încă merge...

Ads

Eu unul nu m-aș obosi nici să văd mașina, dar numărul de km este de apreciat!"

"A mers până la lună și înapoi, și a făcut înconjurul pământului."

"Să știți că la rulajul ăla e foarte posibil să fie motorul original. Cunosc Golf 6 cu motor de 2 care a sărit de milion și nu s-a atins nimeni de motor ever. Și merge foarte bine. E la al doilea DPf, al doilea EGR, cutia schimbată undeva la 900k km (DSG în 6 trepte - la prima la 450k km s-au schimbat ambreiajele) în rest apă, paie și bătaie. Și proprietarul nu vrea să o vândă neam."

"Un diesel întreținut"

Cineva crede că este meritul proprietarului că a întreținut bine mașina.

"Identic ca la mine, ulei și filtre motor maxim 10.000 km, motorină de la stații bune, schimb ulei cutie între 50 și 60.000 km sau 5 ani."

"Un diesel întreținut, dacă nu îl mănâncă rugina, te ține mult și bine. Nu știu care este "recordul" de km la un benzinar fără a se umbla la motor. Vorbesc de motor în 4 cilindrii, nu ascuțitoare de 1 litru sau 0.9"

Ads

"Am văzut pe grupul de pe care am preluat poză un Audi 100 2.3 benzină cu 960.000 km, proprietarul spunea că nu s-a umblat niciodată la motor sau la cutie. Tot la fel, un Logan 1.6 benzină cu 990.000 și un Alfa Romeo 1.6 cu aproape 700.000. Apar acolo multe mașini și pe benzină care ating un nr mare de km. Contează mult și cum au fost întreținute."

"Nici Dumnezeu nu mai știe kilometrajul real. Se poate, am văzut TDI-uri cu kilometraje similare. La kilometrii ăștia poți ignoră și check engine-ul din bord sincer.

Off-topic: nu e un preț cam mare pentru acești kilometri? Sau mai are ceva valoare ca piese de schimb? Că altfel nu îmi explic de ce te-ai risca cu așa ceva. Ai putea lua tot un TDI, ușor mai vechi, dar cu o treime din kilometri."

"Cel mai probabil a fost taxi sau folosită pentru transfer către aeroport prin afară. De obicei ei le întrețin cum trebuie."

"Două mașini am avut cu peste 1 milion de km făcuți în house: E class din 96 și un Iveco din 98 ambele luate la 0 km. E class ul l am vândut acum 6 sau 7 ani de frică că o să “crape” ceva la el în mers. Noul proprietar încă mai circulă cu el. Iveco l-am dezmembrat pentru că efectiv s-a fisurat șasiul de la rugină, dar am păstrat de la el ce crezi… motorul care era funcțional."