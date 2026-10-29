Un fost secretar de stat critică decizia de a închide un tronson de șosea pentru reparații: „O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km”

Autor: Mihai Diac
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 21:11
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Un fost secretar de stat critică decizia de a închide un tronson de șosea pentru reparații: „O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km”
Horațiu Cosma (primul din dreapta) la sediul CNAIR - Foto Horațiu Cosma, Facebook, 28 mai 2026

Un fost secretar de stat din Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma (USR), critică decizia autorităților de a închide un tronson din autostrada A 10 Sebeș-Turda, pe o lungime de peste 17 kilometri, pentru realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență.

„O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km”, afirmă fostul oficial din Ministerul Transporturilor.

Cosma afirmă că, în loc să închidă autostrada pe un sens și să creeze ambuteiaje pe ruta ocolitoare, autoritățile ar fi trebuit să devieze traficul pe o distanță mult mai scurtă și apoi să îl readucă pe șoseaua de mare viteză.

Decizia CNAIR de a închide autostrada A10 pe calea 1, pe sensul Sebeș–Turda, pe sectorul cuprins între km 52+800 (Nodul Rutier Unirea) și km 70+000 (Nodul Rutier Turda), este criticată de fostul secretar de stat Horațiu Cosma.

„O săptămână de PSD la guvernare. În loc de +15 km de autostradă, avem -15 km. PSD și Cristian Pistol au închis autostrada Sebeș - Turda pe sensul spre Turda și au trimis mii de mașini pe 20 km de drum național paralel, aglomerat și periculos. Rezultatul? Ambuteiaje kilometrice prin localitățile de pe traseu. Am spus-o foarte clar: exista o alternativă. Devierea traficului pe doar 2,5 km de autostradă, pe un singur fir, cu circulație în ambele sensuri, cât timp se remedia problema de pe sensul închis. O soluție folosită în lumea civilizată, care ar fi păstrat toate mașinile pe autostradă. Domnul Pistol a ignorat toate argumentele. Închiderea autostrăzilor pare să devină marca lui personală. Iar ministrul Momoa îl aplaudă încântat”, scrie, joi, Horațiu Cosma pe rețelele de socializare.

Fostul oficial guvernamental afirmă că „abundența” promisă de PSD este „o abundență de decizii proaste, de nervi și de timp pierdut pentru românii care vor doar să ajungă la destinație”.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj a anunțat că, începând de miercuri, 28 octombrie, de la ora 20:00, se închide circulația rutieră pe sensul Sebeș–Turda al A10, între nodul rutier Unirea și nodul rutier Turda.

„Instituirea restricțiilor de circulație este determinată de necesitatea executării unor lucrări de intervenție în regim de urgență, în zona km 66+350, pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier și restabilirea condițiilor de exploatare în siguranță a sectorului de autostradă. Pe durata instituirii restricțiilor, traficul rutier aferent sectorului închis (Calea 1, sensul Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda) va fi deviat pe următoarea rută alternativă, conform avizului emis: A10 Sebeș, km 52+800 → Nodul Rutier Unirea → DN 1, km 421+750 → DN 1, Inoc, Unirea → DN 1, km 440+800 – Nodul Rutier Turda”, au anunțat reprezentanții companiei de drumuri.

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