Kim Basinger a împlinit 70 de ani: celebra actriță n-a mai fost văzută în public de mulți ani. De ce boală suferă

Kim Basinger, actrița americană câștigătoare de Oscar, a împlinit 70 de ani. Ea s-a născut pe 8 decembrie 1953 în Georgia, SUA.

Basinger nu a mai fost văzută în public de câțiva ani. Ea a făcut o excepție și a participat în urmă cu un an și jumătate la emisiunea Jadei Pinkett Smith, "Red Table Talk", pentru a descrie calvarul prin care trece.

Kim Basinger a mărturisit că suferă de agorafobie, o tulburare ce determină persoanele afectate să se teamă de spații aglomerate ori deschise, ajungând să trăiască mai mult izolate, intrucât evită frecventarea locurilor care le provoacă stări neplăcute.

"Ceva se închide în tine și trebuie să reînveți totul. A trebuit să învăț din nou să conduc. Pentru mulți ani, nu am trecut prin tunelurile din Malibu. Totul mă stresa, inclusiv ferestrele de la uși, nu știam unde să pășesc să deschid ușa, totul a devenit un lucru foarte greu de făcut. Tot timpul ai gura uscată, tremuri, ești mereu extenuată", a dezvăluit Kim Basinger în emisiune.

Kim Basinger a devenit un adevărat star după apariția ei în seria Bond, fiind partenera lui Sean Connery în "Never Say Never" (1983). A urmat un alt rol care a propulsat-o printre cele mai râvnite actrițe, cel din "9 săptămâni și jumătate".

În 1997, a primit Oscarul pentru interpretarea din LA Confidential. În 2017 a jucat în Fifty Shades Darker, ultimul rol al carierei.

În plan personal, Kim Basinger a fost măritată de două ori, cu make-up artistul Ron Snyder (din 1980 până în 1989) și cu actorul Alec Baldwin (1993-2002). Din 2014 ea este împreună cu Mitchell Stone (hair-stylist).

