Veste importantă pentru fanii serialului „Sex and The City”

Kim Catrall revine pentru o scenă în Sex and the city

Actriţa Kim Catrall revine în rolul Samantha Jones, ea fiind singura din cvartetul de eroine care a refuzat să participe la continuarea serialului „Sex and The City” intitulată „And Just Like That”, unde va avea o scurtă apariţie.

Potrivit Variety, care a anunţat miercuri, personajul va reveni pentru o scenă din ultimul episod din sezonul 2, dar nu va apărea alături de celelalte personaje, interpretate de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon şi Kristin Davis. Samantha Jones şi Carrie Bradshaw vor vorbi la telefon.

Potrivit Variety, Kim Catrall nu a filmat cu celelalte trei actriţe.

Pentru a justifica absenţa personajului ei din „And Just Like That”, scenariştii şi-au imaginat o nouă viaţă pentru ea la Londra.

De ani de zile, Kim Catrall şi Sarah Jessica Parker şi-au transmis „săgeţi” în presă, explicând că „nu au fost niciodată prietene” şi că nu vor mai lucra niciodată împreună.

Difuzat între 1998 şi 2004, serialul „Sex And The City” a urmărit relaţiile amoroase a patru newyorkeze la vârsta de 30 de ani. Scenariul său plin de viaţă şi personajele femeilor independente au făcut din acesta un fenomen mondial, urmat de două continuări pe marele ecran.

La şaptesprezece ani de la sfârşitul serialului, platforma americană HBO Max a lansat continuarea „And Just Like That” în 2021, reluând legătura cu protagonistele pe măsură ce se apropie de cincizeci de ani.