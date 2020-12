La 37 de ani, Kim Clijsters a refuzat invitatia de a participa la Australian Open

In varsta de 37 ani, Clijsters a revenit in competitie in luna iulie, dupa o pauza de peste sapte ani. Ea are in palmares 41 de titluri cucerite in circuitul profesionist, intre care patru de Grand Slam, ultimul dintre ele obtinut in 2011 la Australian Open Conform listei beneficiarelor de wildcard-uri (invitatiilor) pentru turneul de la Antipozi, difuzata duminica de site-ul oficial al WTA , numele australiencei Arina Rodionova (locul 169 mondial) figureaza in locul celui al belgiencei. Managementul lui Clijsters nu a putut fi contactat luni dimineata pentru a confirma informatia.Kim Clijsters a disputat doar trei turnee pe parcursul acestui an, fiind eliminata de fiecare data in primul tur. Ea a revenit in circuit in 2020, pentru a treia oara de la retragerea sa, iar in prezent ocupa locul 1.030 mondial.Belgianca poate beneficia de invitatii la turneele de cel mai inalt nivel in baza victoriilor sale in Marele Slem, obtinute pe parcursul carierei.