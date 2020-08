Jucatoarea de tenis Kim Clijsters a primit un wild card pentru US Open

Kim Clijsters, in varsta de 37 ani, a revenit in acest sezon in circuitul WTA , dupa o pauza de sapte ani. Ea are in palmares 41 de titluri cucerite in circuitul profesionist, intre care patru de Mare Slem (US Open 2005, 2009, 2010 si Openul Australiei 2011).Belgianca, care s-a instalat in aceasta vara la New Jersey, impreuna cu familia sa, a inceput sezonul participand la turneele de la Dubai si Monterrey, inainte de suspendarea circuitului WTA din cauza pandemiei de coronavirus.Clijsters a revenit in competitie in luna iulie, in Statele Unite, cu ocazia World Team Tennis, un turneu demonstrativ pe echipe, disputat la White Sulphur Springs, in Virginia de Vest, pe care l-a castigat alaturi de formatia New York Empire.Belgianca se alatura britanicului Andy Murray , fostul lider al clasamentului ATP , care a primit la randul sau un wild card pentru US Open. Murray, retrogradat pe locul 129 mondial dupa doua operatii efectuate la sold, care l-au obligat sa se retraga din circuit la inceputul lui 2019, si-a propus sa incerce anul acesta o revenire la cel mai inalt nivel.Andy Murray (33 ani) a cucerit in 2013, la US Open, primul dintre cele trei titluri de Grand Slam din palmaresul sau.