Kim Glass, fostă vicecampioană olimpică la volei, a suferit mai multe fracturi la nivelul feţei, ea fiind atacată la Los Angeles de un bărbat care a aruncat un obiect de metal către ea, informează espn.com.

Glass ieşea de la masă, vineri după-amiază, în momentul în care a văzut un bărbat îndreptându-se spre ea cu un obiect în mână. El i-a aruncat obiectul de metal în faţă.

“M-a privit cu ură. S-a întâmplat totul foarte repede, practic a aruncat obiectul de pe stradă, nici măcar nu era aproape de mine”, a afirmat Kim Glass, precizând că bărbatul respectiv era o persoană fără adăpost.

Trecătorii l-au prins pe bărbatul care apoi a fost identificat de poliţie ca fiind Semeon Tesfamariam, în vârstă de 51 de ani.

Glass a postat în social media un filmuleţ în care povesteşte ce i s-a întâmplat şi arată rănile suferite.

Kim Glass a câştigat medalia de argint cu echipa SUA la Jocurile Olimpice din 2008, de la Beijing.

GRAPHIC: Olympic Medalist Kim Glass was BRUTALLY ATTACKED by a homeless man in Los Angeles, CA after having lunch with friends. She says the homeless man had some sort of metal pipe.

Random acts of violence are rampant with the increasing homeless community, and soft-on-crime DA pic.twitter.com/dn760HeDx6