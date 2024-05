Kim Jong Un ar fi fost dispus să renunțe la armele nucleare. Liderul SUA care l-a determinat să nu facă acest pas

Cunoscut pentru cerbicia sa, Kim Jong Un a avut la un moment dat un moment de slăbiciune, în care s-ar fi arătat dispus să renunțe la arsenalul nuclear al țării sale, scrie în cartea autobiografică, "De la periferie la centru", fostul președinte al Coreei de Sud, Moon Jae-in.

"Kim a spus că va renunţa la armele nucleare dacă ar exista o garanţie a supravieţuirii regimului", a scris Moon, adăugând că liderul nord-coreean i s-a părut "foarte onest".

Potrivit lui Moon, raţionamentul lui Kim a fost următorul: "Am o fiică şi nu vreau ca generaţia ei să trăiască cu arme nucleare (...) De ce am continua să trăim în dificultate, sub sancţiuni, cu arme nucleare, dacă securitatea noastră poate fi garantată?".

Situaţia s-a schimbat, însă, radical după eşecul summitului Trump-Kim de la Hanoi, din 2019, potrivit Digi24.

Kim şi Trump nu au reuşit să ajungă la un acord pentru că Washingtonul a cerut o denuclearizare completă înainte de a lua în considerare o reducere a sancţiunilor, a mai spus Moon.

"Privind în urmă, regret că (Coreea de Sud) nu a jucat un rol de mediator mai eficient, ascultând cererile Nordului şi transmiţându-le Washingtonului dacă le-am fi considerat rezonabile", a mărturisit fostul preşedinte sud-coreean.

După aceea, Coreea de Nord a declarat "ireversibil" statutul său de putere nucleară, a calificat Coreea de Sud drept "principalul său inamic", cu care orice reunificare este imposibilă, şi şi-a intensificat testele cu rachete şi ameninţările de război.