Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, va participa la o paradă militară la Beijing în 3 septembrie, a anunțat Ministerul de Externe al Chinei, informează BBC.

Un înalt responsabil al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Hong Lei, a anunțat prezența liderului nord-coreean în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong Un în China din ianuarie 2019.

Hong Lei a confirmat, de asemenea, prezența președintelui rus Vladimir Putin și a omologului său iranian Massoud Pezeshkian. Agenția oficială China Nouă a anunțat prezența a 26 de lideri străini în total.

Beijingul intenționează să-și demonstreze puterea militară în fața întregii lumi miercuri, în cadrul paradei de pe bulevardul care mărginește Piața Tiananmen. Parada va încheia o serie de evenimente în cadrul cărora China va găzdui sâmbătă și duminică aproximativ douăzeci de lideri străini pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Parada numită „Ziua Victoriei” va marca cea de-a 80-a aniversare a războiului Chinei împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Se așteaptă ca China să prezinte cele mai noi arme ale sale, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forțelor sale militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Parada de 70 de minute, care va fi supravegheată de liderul chinez Xi Jinping din Piața Tiananmen, se așteaptă să fie urmărită cu atenție de analiști și puterile occidentale.

Ads