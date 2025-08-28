Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 10:03
267 citiri
Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment
Vladimir Putin și Kim Jong Un FOTO Hepta

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, va participa la o paradă militară la Beijing în 3 septembrie, a anunțat Ministerul de Externe al Chinei, informează BBC.

Un înalt responsabil al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Hong Lei, a anunțat prezența liderului nord-coreean în cadrul unei conferințe de presă la Beijing.

Aceasta va fi prima vizită a lui Kim Jong Un în China din ianuarie 2019.

Hong Lei a confirmat, de asemenea, prezența președintelui rus Vladimir Putin și a omologului său iranian Massoud Pezeshkian. Agenția oficială China Nouă a anunțat prezența a 26 de lideri străini în total.

Beijingul intenționează să-și demonstreze puterea militară în fața întregii lumi miercuri, în cadrul paradei de pe bulevardul care mărginește Piața Tiananmen. Parada va încheia o serie de evenimente în cadrul cărora China va găzdui sâmbătă și duminică aproximativ douăzeci de lideri străini pentru summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Parada numită „Ziua Victoriei” va marca cea de-a 80-a aniversare a războiului Chinei împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Se așteaptă ca China să prezinte cele mai noi arme ale sale, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-drone - fiind pentru prima dată când noua structură a forțelor sale militare este prezentată în întregime într-o paradă.

Parada de 70 de minute, care va fi supravegheată de liderul chinez Xi Jinping din Piața Tiananmen, se așteaptă să fie urmărită cu atenție de analiști și puterile occidentale.

Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă
Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă
Xi Jinping, cel mai longeviv lider al Chinei comuniste de după Mao, mai face un pas pe urmele fondatorului țării. Aflat la al treilea mandat de lider, lucru fără precedent în ultimele...
Fostul stat sovietic care depășește China și Rusia la PIB-ul pe cap de locuitor. Cuvinte de laudă de la FMI
Fostul stat sovietic care depășește China și Rusia la PIB-ul pe cap de locuitor. Cuvinte de laudă de la FMI
Conform celor mai recente date ale Fondului Monetar Internațional, preluate de Euroactiv, produsul intern brut pe cap de locuitor al Kazahstanului a fost estimat la 14.770 de dolari, depășind...
#Kim Jong un Coreea Nord, #parada militara, #China, #Vladimir Putin presedinte Rusia, #puteri militare lume, #Xi Jinping , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  2. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  3. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  4. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
  5. Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment
  6. Guvernatorul celui mai mare stat SUA avertizează că Trump nu va mai pleca de la putere: „Treziți-vă, vă pierdeți țara! Credeți că glumește când vorbește despre 2028” VIDEO
  7. Reacția lui Volodimir Zelenski, după atacul înfiorător al Rusiei asupra Kievului. Bilanțul victimelor este în creștere. „Rusia alege racheta balistică în locul negocierilor” VIDEO
  8. Cum va fi vremea astăzi, 28 august. Temperaturile cresc în continuare. Câte grade vom avea în Capitală
  9. Robert Kennedy Jr. a demis-o pe directoarea principalei agenţii sanitare americane. „A refuzat să valideze directive periculoase şi să concedieze experţi” FOTO
  10. Cine este polițistul care a sărit în apărarea livratorului lovit în București. „Ai făcut și România un picuț mai bună!” VIDEO