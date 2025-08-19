Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un

Coreea de Nord se pregătește de război nuclear cu SUA și Coreea de Sud. Ordinul dat de liderul Kim Jong-un
Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord FOTO:X/Toronto Sun

Kim Jong-un a cerut „extinderea rapidă” a arsenalului nuclear nord-coreean ca răspuns la exercițiile militare comune SUACoreea de Sud, denunțate de Phenian drept o provocare directă.

Acesta spune că exercițiile militare comune ale armatelor din SUA și Coreea de Sud sunt „cea mai evidentă manifestare a dorinței lor de a începe un război”, motiv pentru care a cerut „extinderea rapidă” a capacităților nucleare ale țării sale, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax.

„Situația actuală ne cere să facem o schimbare radicală și rapidă a teoriei și practicii militare existente, precum și o extindere rapidă a armelor nucleare”, a declarat marți Kim Jong-un, fiind citat de agenția oficială de știri KCNA a Phenianului.

Kim Jong-un a vizitat un distrugător aflat în construcție la Choe Hyon și a afirmat că proiectul privind „nava nucleară de înaltă tehnologie” progresează „conform planului”.

Coreea de Sud și aliatul său american au lansat luni exercițiile comune anuale, menite să îmbunătățească cooperarea lor în cazul unui conflict cu Nordul. Manevrele vor ține 11 zile și includ „mai multe exerciții de antrenament cu foc real la scară largă”.

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung, ales la începutul lunii iunie, a promis vineri că va „respecta” sistemul politic nord-coreean și va construi o „încredere militară” bilaterală. Cu toate acestea, Phenianul spune că nu are niciun interes în atenuarea tensiunilor cu Seulul.

