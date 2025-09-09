Cum își pregătește Kim Jong Un fiica, pasionată de Gucci, să devină cea mai periculoasă adolescentă din lume

Cu un șir interminabil de trupe, vehicule blindate și rachete, cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, desfășurată recent la Beijing, a fost o impunătoare demonstrație de forță din partea unui lider totalitar care și-a etalat puterea în fața aliaților săi.

Totuși, observatorii experimentați ai scenei asiatice au fost mai surprinși de prezența unei fetițe de 12 ani, îmbrăcată într-un costum bleumarin elegant, cu părul prins într-o fundă.

Poziționată grațios și reținută, ea l-a urmat îndeaproape pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un când acesta a coborât din trenul său blindat verde, fiind întâmpinat de oficiali chinezi pe covorul roșu. Ea era prezentă și când Kim s-a întâlnit cu Xi Jinping și Vladimir Putin, zâmbind senin.

Și pe bună dreptate, căci fata este Kim Ju-ae, fiica lui Kim și singurul său copil confirmat oficial.

Analiștii spun că a fost fără precedent ca un lider suprem nord-coreean să-și aducă copilul într-o vizită oficială în străinătate – cu atât mai mult în China, statul care joacă un rol crucial în supraviețuirea regimului de la Phenian. În mod tradițional, potențialii succesori erau prezentați la Beijing pentru a primi, implicit, „aprobarea” chineză.

Pentru nord-coreeni, îndoctrinați să creadă că sângele familiei Kim este sacru, imaginile au transmis un mesaj clar: Ju-ae urmează să devină al patrulea membru al familiei Kim care va conduce Coreea de Nord, după ce străbunicul său, Kim Il-sung, a fondat statul în 1948.

Având în vedere starea precară de sănătate a tatălui ei, în vârstă de 41 de ani – obez, mare băutor, fumător înrăit, cu hipertensiune, diabet și probleme cardiovasculare, despre care se spune că a fost aproape ucis de Covid-19 – nu e exclus ca această adolescentă cu chip inocent să ajungă curând la conducerea unui stat izolat și dotat nuclear.

Unii experți în Coreea se tem că situația ar putea avea consecințe sângeroase în lumea de tip medieval a familiei Kim, ai cărei membri nu au arătat niciodată scrupule în a se ucide între ei. Dar, pentru moment, totul pare armonios, întrucât Ju-ae joacă un rol important de PR: fiica devotată care nu încetează să zâmbească lângă tatăl ei morocănos și paranoic.

Conversațiile dintre o fată care iubește călăria, înotul și ochelarii de soare Gucci și un tată pentru care „distracția” înseamnă să execute oameni cu tunul antiaerian, sunt greu de imaginat. Totuși, cei doi par de nedespărțit. Și, deși nu a rostit niciun cuvânt în public, presa de stat din Coreea de Nord o numește acum „îndrumătoare importantă”, pe măsură ce îl urmează pe tatăl ei la apariții.

Fiecare apariție este atent regizată, iar experții spun că este clar că Ju-ae a trecut deja printr-un proces intens de pregătire. Totul – de la felul în care se îmbracă până la modul în care își aplaudă tatăl – s-a schimbat radical de când a fost prezentată lumii, în noiembrie 2022, ținându-i mâna lui Kim Jong-un în fața unei rachete balistice intercontinentale.

Familia Kim nu are scrupule în a exclude urmași considerați nepotriviți: doi frați mai mari ai lui Kim au fost „săriți” – unul pentru că era considerat prea efeminat, iar celălalt pentru că fugea să viziteze Disneyland și să meargă la concerte Eric Clapton, fiind catalogat „corupt de influența străină”.

Kim vede ceva în Ju-ae. Dar are ea tăria necesară să conducă o țară atât de deteriorată, încât analiștii spun că s-ar prăbuși rapid dacă nu ar fi condusă cu o „mână de fier”?, se întreabă jurnaliștii de la dailymail.com.

Profilul public al lui Ju-ae nu sugerează deloc o fire sociopată și ucigașă – dar nici profilul tatălui ei nu sugera așa ceva la aceeași vârstă, când mergea la școală privată în Elveția, petrecându-și timpul cu filme James Bond și desene cu idolii săi din baschetul american.

Ju-ae nu a mers niciodată la școală

Potrivit unui raport din 2023 al Serviciului Național de Informații din Coreea de Sud (NIS), Ju-ae nu a mers niciodată la școală, fiind educată acasă, la Phenian. Este pasionată de călărie, dar îi plac și schiul (Coreea de Nord are un singur resort de lux pentru schi) și înotul.

Deși locuiește mare parte din timp la Phenian, familia are și un complex privat la malul mării, în orașul Wonsan, la Marea Japoniei. Dennis Rodman, care a vizitat locul în 2013, l-a descris ca fiind „ca Hawaii sau Ibiza, doar că acolo locuiește un singur om”. Domeniul, protejat de securitate strictă, include piscine cu tobogane uriașe, terenuri de tenis, nouă vile pentru oaspeți, centru de agrement, teatru, teren de baschet, port privat, stadion și poligon de tragere – toate grupate în jurul unei vile imense construite de Kim Jong-un după ce a venit la putere.

În 2019, un aerodrom privat din apropiere a fost transformat în hipodrom, când Kim însuși a început să călărească. Lângă se află Gara Conducerii, unde familia deține un tren luxos de 250 de metri, cu restaurante ce servesc homar proaspăt și vinuri franțuzești rafinate. Trenul leagă cele 15 reședințe pe care familia Kim le are în toată țara.

La 12 ani, vârsta este extrem de fragedă pentru a fi împinsă în lumina reflectoarelor ca moștenitoare, dar experții spun că Kim are nevoie de timp pentru a obișnui populația cu ideea unei femei conducătoare. Totuși, nimic nu este sigur. Dacă Kim ar muri cât fiica sa este încă tânără, avertizează profesorul Aidan Foster-Carter de la Universitatea Leeds, ar putea urma un scenariu de tip „istorie medievală, cu cuțitele scoase”. Succesiunea de sânge aduce mereu gelozii și rivali.

Puține se știu despre facțiunile din regimul de la Phenian, dar Foster-Carter crede că ele există și că mulți nord-coreeni trebuie convinși că Ju-ae are aliați puternici înainte de a o accepta ca lider suprem. El a descris alegerea lui Kim de a o promova pe fiica sa drept „destul de genială”, deoarece creează măcar aparența unei schimbări – lucru rar în Coreea de Nord. Dar nu este sigur dacă sora cea mică a lui Kim, Kim Yo-jong (37 de ani), consideră această alegere la fel de genială.

Yo-jong, descrisă ca „mintea din spatele operațiunii”, este o politiciană dură și abilă, poreclită „femeia diavol” și „demonul sângeros”. În 2021, a ordonat execuția mai multor oficiali de rang înalt doar pentru că „o enervau”, potrivit unei biografii documentate din 2023. Ea rămâne în grațiile liderului, spre deosebire de alți membri ai familiei, inclusiv un unchi executat și un frate vitreg, Kim Jong-nam, asasinat cu agent neurotoxic pe aeroportul din Kuala Lumpur în 2017.

Cât despre Ju-ae, acum nu pare capabilă să rănească nici măcar o muscă. Dar istoria familiei nu lasă prea multe speranțe pentru o fată care ar putea deveni în curând cea mai periculoasă adolescentă din lume.

În februarie anul următor, Ju-ae participa deja la banchete alături de tatăl său și apărea pe timbre oficiale. Zece luni mai târziu, un general nord-coreean era surprins îngenuncheat, șoptindu-i la ureche la o paradă militară – gest rezervat de obicei doar lui Kim.

Presa de stat a încetat să o mai numească „fiica iubită” și a trecut la „fiica respectată”

Până atunci, jacheta albă și balerinii roșii purtați la testul cu racheta fuseseră înlocuiți cu costume sobre și paltoane de piele cu blană – asemenea garderobei tatălui ei. De asemenea, presa de stat a încetat să o mai numească „fiica iubită” și a trecut la „fiica respectată”. În 2023, presa a publicat o fotografie în care Ju-ae apare în prim-plan, iar Kim în spatele ei – un gest simbolic aprobat personal de lider. Pentru societatea profund patriarhală a Coreei de Nord, acest lucru a fost un șoc cultural.

Unii analiști cred că rolul Ju-ae este doar o manevră de imagine pentru a îndulci percepția despre regimul tatălui ei și că un alt succesor – poate un frate secret – va fi prezentat la momentul potrivit. Dar ultimele apariții par să confirme că ea este „cea aleasă”. Expertul Donald Southerton prezice că nord-coreenii, crescuți în spiritul principiului confucianist al succesiunii de familie, precum și armata, se vor alinia și o vor accepta.

„Dacă o prezinți la toate aceste evenimente alături de tatăl ei, îi ajuți pe oameni să înțeleagă că va exista o succesiune de familie – directă – și nu o preluare de putere de către armată”, a spus Southerton.

Totuși, dragostea lui Kim pentru secretomanie face ca până în 2020 să nu fi existat nicio imagine publică cu Ju-ae, de la prima ei menționare accidentală în 2013, când Dennis Rodman, baschetbalistul american excentric, spunea că a întâlnit-o bebeluș și chiar a ținut-o în brațe.

Astăzi, lumea știe foarte puține despre Ju-ae, fiica lui Kim și a soției sale Ri Sol-ju: vârsta exactă nu este clară și nici dacă are frați. Serviciile de informații sud-coreene cred că există cel puțin unul, posibil doi – un frate și un alt copil, născuți în 2010 și 2017.

