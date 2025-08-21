Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"

Kim Jong-un a elogiat trupele nord-coreene trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, numindu-le „eroice” şi încurajându-le să continue misiunea. Declaraţiile sale vin pe fondul intensificării eforturilor diplomatice ale Washingtonului şi al consolidării alianţei militare dintre Moscova şi Phenian, care a trimis deja zeci de mii de soldaţi şi armament pe front.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei reuniuni cu comanda militară, a relatat joi agenţia de presă a regimului citată de AFP.

Kim Jong-un „şi-a exprimat încurajările călduroase” ofiţerilor şi soldaţilor care servesc în regiunea Kursk din Rusia, a indicat agenţia oficială KCNA. „Avem o armată eroică”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs adresat membrilor comandamentului militar nord-coreean în capitala Phenian.

„Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă şi ceea ce trebuie făcut. Va continua să facă acest lucru şi în viitor”, a adăugat el.

Declaraţiile liderului nord-coreean vin în contextul în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică eforturile, până acum fără succes, de a rezolva conflictul dintre Rusia şi Ucraina, după ce a purtat discuţii mediatizate cu liderii celor două ţări în ultimele zile. Dar preşedintele rus Vladimir Putin, care a calificat trupele nord-coreene drept „eroice” săptămâna trecută, a evitat până în prezent să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski pentru discuţii de pace.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au consolidat recent legăturile, cele două ţări semnând un pact de apărare reciprocă anul trecut, în timpul unei vizite a preşedintelui rus în ţară. În aprilie, Coreea de Nord a confirmat pentru prima dată că a trimis un contingent de soldaţi pe linia frontului din Ucraina, alături de trupele ruse.

Serviciile secrete din Coreea de Sud şi din ţările occidentale au afirmat că Phenianul a trimis peste 10.000 de soldaţi în regiunea Kursk în 2024, precum şi obuze de artilerie, rachete şi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune. Aproximativ 600 de soldaţi nord-coreeni au fost ucişi şi mii au fost răniţi în timp ce luptau pentru Rusia, potrivit Seulului.

