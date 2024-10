Kim Jong Un a inspectat baze de rachete balistice intercontinentale. Liderul nord-coreean invocă amenințarea nucleară a SUA FOTO

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a vizitat bazele de rachete pentru a examina disponibilitatea acestora de a întreprinde acţiuni de „descurajare strategică”, calificând în acelaşi timp capacităţile nucleare ale SUA drept o ameninţare tot mai mare la adresa ţării, a relatat miercuri, 23 octombrie, mass-media de stat, informează Reuters.

Arsenalul nuclear strategic al SUA reprezintă o „ameninţare din ce în ce mai mare” pentru mediul de securitate al Coreei de Nord, ceea ce face necesar ca Phenianul să-şi menţină forţele nucleare într-o postură strictă de contracarare, a declarat liderul nord-coreean, citat de agenţia oficială KCNA.

Potrivit KCNA, Kim a cerut, de asemenea, ca forţele armate să fie modernizate şi să fie acordată prioritate rachetelor strategice, afirmând că acesta este „un principiu important al strategiei de construire a apărării naţionale”.

Liderul nord-coreean a fost însoţit în vizita sa de Kim Yo Jong, influenta sa soră, şi de Kim Jong Sik, prim-vicedirector de departament al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor din Coreea.

Fotografiile publicate de KCNA îl arată pe Kim îmbrăcat într-o haină de piele în timp ce inspectează bazele de rachete.

Kim Jong Un inspected the country's strategic missile base and assessed the operational readiness of its strategic deterrence, including the functions and capabilities of each launch-related facility at the missile bases, as well as the status of strategic missile combat duty. pic.twitter.com/ebji25d7ud