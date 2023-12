Kim Jong-un și-a adus fiica de 10 ani la lansarea unui sistem de rachete care pot ajunge în Statele Unite FOTO

Fiica lui Kim Jong Un a participat la un test cu rachete balistice împreună cu tatăl ei. Acesta este încă un indiciu privind linia de succesiune în conducerea nord-coreeană, scrie The Mirror.

În dimineața zilei de luni, 18 decembrie, președintele Consiliului de Stat al RPDC a urmărit lansarea rachetelor balistice intercontinentale „Hwasong-18”.

Fiica lui, Kim Joo-ae, în vârstă de 10 ani, a dat mâna cu oficialii de rang înalt și s-a așezat lângă tatăl ei, îmbrăcată într-o haină roz. Mass-media de stat a acoperit pe larg aceast eveniment.

Liderul RPDC a apărut în public cu Kim Joo-ae și anul trecut. Pe 18 noiembrie 2022, fiica a fost prezentă la un alt test de rachetă, ceea ce i-a determinat pe observatori să se întrebe dacă tatăl ei o poate pregăti drept succesor.

Sunt deja trei teste ale unuia dintre cele mai avansate sisteme de rachete din Coreea de Nord, care se presupune că pot ajunge pe teritoriul Statelor Unite și al Japoniei.

Potrivit ABC News, ministrul sud-coreean pentru unificarea Coreei, Kim Yoon Ho, în timpul unei conferințe de presă pentru presa străină a declarat că autoritățile țării nu exclude posibilitatea ca Kim Joo-ae să devină următorul lider nord-coreean.

„Atenția continuă pentru Kim Joo-ae indică faptul că se grăbesc puțin să pregătească succesiunea regimului”, a spus ministrul din Coreea de Sud, adăugând că fiica lui Kim Jong-un a apărut în public alături de conducători militari.

🇰🇵 Kim Jong Un's Daughter at Missile Launch | FUTURE RULER OF NORTH KOREA?

Kim Jong Un's young daughter, Kim Ju Ae, seen again at missile test, fueling succession speculation.

Her repeated presence raises questions about North Korea's future leadership.

Is Pyongyang grooming… pic.twitter.com/cUBZ9jpl1N