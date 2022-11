Motivul pentru care Kim Jong Un și-a prezentat fiica secretă la testarea unei rachete. Câți ani are tânăra și cum o cheamă

Liderul nord-coreean Kim Jong Un şi-a dezvăluit pentru prima oară fiica în faţa lumii, în fotografii surprinzătoare transmise sâmbătă de agenţia oficială de presă KCNA care arată perechea mergând mână în mână şi inspectând lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testată cu o zi înainte, relatează Reuters.

Coreea de Nord a testat vineri o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) Hwasong-17, a anunţat sâmbătă agenţia de presă de stat KCNA. Cea mai mare surpriză, însă, a fost prezenţa fiicei lui Kim, a cărei existenţă nu fusese niciodată confirmată public până acum.

Se crede că tânăra este Kim Ju Ae și are în jur de 12 ani. Liderul nord-coreean ar avea cel puţin trei copii, două fete şi un băiat, dar nu există informaţii oficiale în acest sens. Unii observatori cred că unul dintre aceşti copii a apărut în imagini la o sărbătoare naţională din septembrie.

Prezența fiicei sale și a soției sale la un eveniment atât de important sugerează că despotul a dorit să semnaleze lumii că statul totalitar va trece la o a patra generație a dinastiei Kim, conform spuselor lui Michael Madden, un expert al spațiului nord-coreean.

Kim Jong Un reveals his daughter for the first time to the public, at a wholesome father, daughter day out to an ICBM launch. pic.twitter.com/RwHbLMe1LB