Noul clip de propagandă al lui Kim Jong Un. Dictatorul apare pe un cal alb, după testarea celei mai puternice rachete din ultimii ani VIDEO

Dictatorul Coreei de Nord, Kim Jong Un, este protagonistul unui nou documentar de propagandă. Încercând să afișeze eforturile de redresare a economiei, acesta apare galopând pe un cal alb, în munţi.

Videoclipul a fost lansat săptămâna aceasta, în contextul în care țara este puternic afectată de o blocadă pe care şi-a autoimpus-o în lupta împotriva Covid-19 şi de sancţiuni internţaionale.

Documentarul nu menţionează însă cele şapte teste de armament efectuate de la începutul anului - un record -, inclusiv un tir al celei mai puternice rachete nord-coreene din 2017 până în prezent, în contextul în care Phenianul face să planeze ameninţarea unei reluări a testelor unor rachete cu rază lungă de acţiune sau nucleare.

VIDEO: North Korean leader Kim Jong Un was seen riding a white horse -- a symbol for the Kim family's dynastic rule -- in a propaganda film, following a flurry of missile launches that have raised the spectre of him restarting nuclear tests pic.twitter.com/Ue8x0GCaWE

”Tema dominantă a documentarului este devotamentul lui Kim şi munca sa asiduă pentru popor”, analizează la AFP Rachel Minyoung Lee, însărcinată cu cercetarea la Stimson Center, cu sediul la Washington.

Dictatorul nord-coreean apare în acest documentar pe un cal alb - un simbol-cheie al regimului dinastiei Kim.

”Această serie ar putea fi o încercare de a sublinia vitalitatea lui Kim”, apreciază Cheong Seong-chang de la Institutul Sejong.

Kim Jong Un, riding a horse and watching the sunrise - This is a scene from ‘The Great Year of Victory, 2021,’ a new North Korean documentary that is in tune with films used by state media to craft a semi-divine personality cult around the leader https://t.co/n53gi1sMvf pic.twitter.com/frF0YdAYqB