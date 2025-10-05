Kim Jong-un declară război implanturilor mamare. Femeile nord-coreene vor fi verificate dacă au suferit operații estetice

Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 15:03
Kim Jong-un declară război implanturilor mamare. Femeile nord-coreene vor fi verificate dacă au suferit operații estetice
Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord FOTO:X/Toronto Sun

Serviciile de securitate din Coreea de Nord au lansat o represiune severă împotriva femeilor cu implanturi mamare „capitaliste”, potrivit unor surse, potrivit Metro.co.uk.

Regimul lui Kim Jong Un folosește agenți sub acoperire și patrule de cartier pentru a depista atât persoanele care efectuează, cât și pe cele care se supun unor astfel de proceduri estetice, acestea riscând să fie trimise în lagăre de muncă.

Într-unul dintre cazuri, un doctor care a realizat o operație de mărire a sânilor a fost judecat împreună cu două femei care au suferit această procedură ilegală, potrivit publicației sud-coreene Daily NK.

Fostul student la medicină folosea silicon introdus ilegal din China pentru operații efectuate la domiciliul său, atunci când a fost prins.

O sursă din provincia Hwanghae de Sud a declarat: „La mijlocul lunii septembrie, la sala culturală din districtul central din Sariwon, a avut loc un proces public pentru un doctor care a efectuat operații ilegale de mărire a sânilor și pentru femeile care au beneficiat de aceste intervenții.”

Se spune că procesul a stârnit „agitație” întrucât au fost prezentate detalii despre trecutul celor trei persoane implicate și despre modul în care s-a desfășurat investigația.

Instrumente medicale, silicon importat și teancuri de bani confiscate de Biroul de Securitate al districtului au fost expuse ca probe.

Doctorul ar fi stat pe scenă cu capul plecat tot timpul, iar cele două femei, aflate în jurul vârstei de 20 de ani, de asemenea nu au putut să-și ridice privirea. Potrivit relatărilor, femeile au declarat la proces că au recurs la această procedură pentru a „își îmbunătăți silueta”.

Procurorul a spus: „Femeile care trăiesc într-un sistem socialist au fost corupte de obiceiuri burgheze și au comis acte capitaliste decadente.” Judecătorul ar fi promis „pedeapsă severă” după ce a afirmat că cei trei au participat la un „act antisocialist”.

Procesul a mai dezvăluit că Biroul de Securitate a supus femeile bănuite că au avut astfel de operații la examinări fizice, spre șocul multora din sală.

Femeile vor fi investigate acum „intensiv” pentru a se vedea dacă au suferit proceduri cosmetice, a fost anunțat în timpul procesului.

Liderii patrulelor de cartier trebuie să identifice femeile ale căror corpuri au suferit schimbări vizibile și să le trimită la spitale pentru examinări care să confirme dacă au fost făcute intervenții chirurgicale, a precizat NK.

Se pare că multe femei în jurul vârstei de 20 de ani din Sariwon trăiesc acum cu teama de a fi supuse unor verificări în cazul în care vor deveni suspecte.

Cazul vine după o represiune de urgență declanșată de Ministerul Securității Sociale, ca urmare a creșterii numărului de proceduri cosmetice, cum ar fi augmentarea mamară și operațiile pentru pleoape duble.

