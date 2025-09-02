Ce se știe despre Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un și potențiala sa succesoare? Coreea de Nord ar putea avea o dictatoare

Autor: Adrian Zia
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 23:18
337 citiri
Ce se știe despre Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un și potențiala sa succesoare? Coreea de Nord ar putea avea o dictatoare
Kim Ju Ae, în spatele tatălui său Kim Jong Un FOTO X/@VivekSi85847001

Prezența lui Kim Jong Un în China a atras atenția presei internaționale, dar cea care a stârnit cel mai mult interesul observatorilor a fost adolescenta elegant îmbrăcată care îl însoțea îndeaproape: fiica sa, Kim Ju Ae.

Potrivit agenției de spionaj din Coreea de Sud, domnișoara Kim este cea mai probabilă succesoare a tatălui ei. Însă detaliile - inclusiv vârsta ei exactă - sunt puține. Deci, ce știm exact?, se întreabă BBC.

CE SE ȘTIE DESPRE FIICA LUI KIM JONG UN

Domnișoara Kim a apărut tot mai frecvent alături de tatăl său de când a debutat pe scena publică, în noiembrie 2022. Informațiile despre ea sunt însă foarte limitate. Nu se știe cu exactitate nici măcar câți ani are. În 2023, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud estima că are în jur de 10 ani.

De mai mulți ani, se crede că Kim Ju Ae este al doilea dintre cei trei copii ai lui Kim Jong Un și ai soției sale, Ri Sol-Ju. Numărul exact și ordinea lor nu sunt însă deloc certe: Kim este foarte secretos în ceea ce privește familia sa, prezentându-și soția publicului abia după ce erau căsătoriți de ceva timp.

Kim Ju Ae este singurul lor copil a cărui existență a fost confirmată de conducerea țării. Niciun alt copil nu a fost văzut în public.

Vestea existenței sale a apărut pentru prima dată dintr-o sursă neașteptată: jucătorul de baschet Dennis Rodman, care a dezvăluit ziarului The Guardian în 2013 că „a ținut în brațe copilul lor, pe Ju Ae”, în timpul unei călătorii în unul dintre cele mai izolate state și regimuri din lume.

Nu s-a mai auzit nimic despre ea până în noiembrie 2022, când a apărut alături de tatăl său la lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

În februarie anul următor, ea apărea pe timbre poștale și participa la banchetele pentru înalți oficiali, fiind descrisă ca fiica „respectată” a lui Kim Jong Un. Adjectivul „respectat” este rezervat celor mai venerați responsabili din Coreea de Nord. În cazul tatălui ei, el a fost numit „tovarăș respectat” numai după ce statutul său de viitor lider a fost cert.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) a furnizat parlamentarilor câteva detalii suplimentare despre fetiță cam în aceeași perioadă, potrivit agenției de știri AP. Îi place să călărească, să schieze și să înoate și este educată acasă, în capitala Phenian. Serviciile sud-coreene au sugerat atunci, în 2023, că ar avea în jur de 10 ani.

Până în ianuarie 2024, NIS a ajuns la o altă concluzie: fetița este „cea mai probabilă” succesoare a lui Kim Jong Un, deși agenții au menționat că existau încă „multe variabile” în joc, nu în ultimul rând din cauza vârstei tinere a tatălui ei.

De atunci, ea a apărut alături de tatăl său în numeroase ocazii. Stând lângă el la lansările de rachete balistice intercontinentale și la paradele militare, ea a ocupat locul central și a primit saluturi militare din partea comandanților militari superiori.

Marți, însă, a fost pentru prima dată când a fost văzută în afara Coreei de Nord, iar călătoria va alimenta probabil și mai mult speculațiile că ea ar putea să-i succeadă tatălui său.

Familia Kim, care conduce Coreea de Nord din 1948, le spune cetățenilor că provine dintr-o linie genealogică sacră, ceea ce înseamnă că numai ei pot conduce țara. Cu toate acestea, există speculații că Kim și-ar fi prezentat fiica în acest moment pentru a încerca să depășească prejudecățile într-un stat profund patriarhal, care nu a fost niciodată condus de o femeie.

Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
Kim Jong Un s-a dus la Beijing împreună cu fiica sa. Presa internațională speculează că Kim Ju Ae va fi succesoarea sa VIDEO FOTO
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, a ajuns marți, 2 septembrie, în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută...
Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping
Secretele trenului blindat al liderului nord-coreean Kim Jong-un. A traversat China cu „Fortăreața mobilă” pentru un summit istoric cu Putin și Xi Jinping
Într-o rară ieșire din izolaționismul nord-coreean, Kim Jong-un a sosit la Beijing, marți, 2 septembrie, după o călătorie de aproape 20 de ore la bordul celebrului său tren blindat, pentru...
#Kim Ju ae, #fiica kim jong un, #dictatoare, #Coreea de Nord , #Coreea de Nord
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Unde a plecat Vlad Chiriches, dupa ce Gigi Becali l-a anuntat ca nu va mai juca la FCSB
Digi24.ro
Putin spune ca Rusia nu s-a opus niciodata aderarii Ucrainei la UE
DigiSport.ro
Surpriza de proportii! Unde s-a dus vedeta care si-a inselat sotia in Romania
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Armata Română nu are voie să tragă "spre teritoriul Ucrainei", dar în România "populația este protejată" împotriva dronelor, susține ministrul Moșteanu
  2. O femeie de 37 de ani şi fiica sa în vârstă de cinci luni, din Argeș, dispărute de peste o săptămână, sunt căutate de polițiști
  3. Ministrul Moșteanu spune că România va primi alt sistem Patriot în locul celui cedat Ucrainei, dar explică de ce întregul ajutor oferit este secret: "Ne-am golit depozitele"
  4. Ce se știe despre Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un și potențiala sa succesoare? Coreea de Nord ar putea avea o dictatoare
  5. CTP îl acuză pe Nicușor Dan: "L-a numit pe Bolojan premier ca Bolojan să încaseze toate loviturile la figură, iar domnul Nicușor Dan să își conserve capitalul politic"
  6. Bruierea GPS-ului avionului Ursulei von der Leyen pune războiul hibrid al lui Putin pe radarul Europei. NATO ia acest atac "foarte în serios", anunță Mark Rutte
  7. Donald Trump se declară "foarte dezamăgit de președintele Putin" și face un anunț ambiguu. Va încerca să ajute "oamenii să trăiască" în Ucraina VIDEO
  8. UPDATE Donald Trump, anunț dezamăgitor în conferința de presă așteptată cu sufletul la gură de toată planeta VIDEO
  9. Teoria conspirației în Germania. Șase candidați din partidul de extremă dreapta au murit înainte de alegeri
  10. "Nu avem timp de festivisme". Sindicatele din învățământ amenință: "Politicienii să se țină departe în 8 septembrie"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 122 - Femeie păcălită de un...