Ce se știe despre Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong Un și potențiala sa succesoare? Coreea de Nord ar putea avea o dictatoare

Prezența lui Kim Jong Un în China a atras atenția presei internaționale, dar cea care a stârnit cel mai mult interesul observatorilor a fost adolescenta elegant îmbrăcată care îl însoțea îndeaproape: fiica sa, Kim Ju Ae.

Potrivit agenției de spionaj din Coreea de Sud, domnișoara Kim este cea mai probabilă succesoare a tatălui ei. Însă detaliile - inclusiv vârsta ei exactă - sunt puține. Deci, ce știm exact?, se întreabă BBC.

CE SE ȘTIE DESPRE FIICA LUI KIM JONG UN

Domnișoara Kim a apărut tot mai frecvent alături de tatăl său de când a debutat pe scena publică, în noiembrie 2022. Informațiile despre ea sunt însă foarte limitate. Nu se știe cu exactitate nici măcar câți ani are. În 2023, Serviciul Național de Informații din Coreea de Sud estima că are în jur de 10 ani.

De mai mulți ani, se crede că Kim Ju Ae este al doilea dintre cei trei copii ai lui Kim Jong Un și ai soției sale, Ri Sol-Ju. Numărul exact și ordinea lor nu sunt însă deloc certe: Kim este foarte secretos în ceea ce privește familia sa, prezentându-și soția publicului abia după ce erau căsătoriți de ceva timp.

Kim Ju Ae este singurul lor copil a cărui existență a fost confirmată de conducerea țării. Niciun alt copil nu a fost văzut în public.

Vestea existenței sale a apărut pentru prima dată dintr-o sursă neașteptată: jucătorul de baschet Dennis Rodman, care a dezvăluit ziarului The Guardian în 2013 că „a ținut în brațe copilul lor, pe Ju Ae”, în timpul unei călătorii în unul dintre cele mai izolate state și regimuri din lume.

Ads

Nu s-a mai auzit nimic despre ea până în noiembrie 2022, când a apărut alături de tatăl său la lansarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM).

În februarie anul următor, ea apărea pe timbre poștale și participa la banchetele pentru înalți oficiali, fiind descrisă ca fiica „respectată” a lui Kim Jong Un. Adjectivul „respectat” este rezervat celor mai venerați responsabili din Coreea de Nord. În cazul tatălui ei, el a fost numit „tovarăș respectat” numai după ce statutul său de viitor lider a fost cert.

Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) a furnizat parlamentarilor câteva detalii suplimentare despre fetiță cam în aceeași perioadă, potrivit agenției de știri AP. Îi place să călărească, să schieze și să înoate și este educată acasă, în capitala Phenian. Serviciile sud-coreene au sugerat atunci, în 2023, că ar avea în jur de 10 ani.

Până în ianuarie 2024, NIS a ajuns la o altă concluzie: fetița este „cea mai probabilă” succesoare a lui Kim Jong Un, deși agenții au menționat că existau încă „multe variabile” în joc, nu în ultimul rând din cauza vârstei tinere a tatălui ei.

Ads

De atunci, ea a apărut alături de tatăl său în numeroase ocazii. Stând lângă el la lansările de rachete balistice intercontinentale și la paradele militare, ea a ocupat locul central și a primit saluturi militare din partea comandanților militari superiori.

Marți, însă, a fost pentru prima dată când a fost văzută în afara Coreei de Nord, iar călătoria va alimenta probabil și mai mult speculațiile că ea ar putea să-i succeadă tatălui său.

Familia Kim, care conduce Coreea de Nord din 1948, le spune cetățenilor că provine dintr-o linie genealogică sacră, ceea ce înseamnă că numai ei pot conduce țara. Cu toate acestea, există speculații că Kim și-ar fi prezentat fiica în acest moment pentru a încerca să depășească prejudecățile într-un stat profund patriarhal, care nu a fost niciodată condus de o femeie.

Ads