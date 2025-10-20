Kim Kardashian a atras toate privirile la Academy Museum Gala 2025 cu o rochie nude cu mască. De ce a avut fața acoperită complet FOTO

Kim Kardashian a făcut din nou senzație la Academy Museum Gala 2025, alegând o ținută Maison Margiela extrem de neconvențională, care i-a acoperit complet fața. Vedeta a purtat o mască nude și o rochie corset fără bretele, cu mâneci drapate, atrăgând imediat atenția publicului și a presei.

Masca de culoare nude îi ascundea integral trăsăturile, în timp ce rochia cu corset era accentuată de mânecile drapate atașate de tiv. Înainte de eveniment, Kim a glumit cu make-up artistul său, Mario Dedivanoic: „Mario, arăt bine? Machiajul?”. Acesta a răspuns în glumă: „Machiajul tău arată uimitor, da”, iar vedeta a adăugat: „E bine? Toată munca grea, băieți”.

Reacțiile fanilor pe rețelele sociale au fost mixte. Un utilizator pe X a scris: „Știu că North nu a aprobat niciodată asta!”, referindu-se la fiica ei de 12 ani, în timp ce altul a comentat: „Nimic de văzut aici… A ratat complet tema”. Unii au comparat look-ul cu stilul fostului ei soț, Kanye West: „Încă se vede Kanye în ea”, a remarcat un fan, iar altcineva a adăugat: „Îi e dor de Kanye, se pare… Pentru că asta e ridicol”.

Aceasta nu este prima dată când Kim optează pentru o mască integrală. La Met Gala 2021, a purtat o ținută Balenciaga complet neagră, cu tricou lung, bodysuit, mănuși și „Pantaleggings” cu tocuri încorporate. În septembrie același an, și-a acoperit din nou fața și corpul într-o ținută Balenciaga inspirată de bondage, în timp ce se plimba prin New York.

Deși controversată, apariția sa la Academy Museum Gala 2025 a reușit să capteze atenția tuturor, consolidând reputația lui Kim Kardashian pentru alegeri vestimentare îndrăznețe și neconvenționale, indiferent de reacțiile fanilor.

