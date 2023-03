Blestemul Kim Kardashian a lovit din nou în fotbal! După Arsenal, starleta americană a fost cu ghinion și pentru PSG

Echipa franceză PSG a pierdut surprinzător duminică, pe teren propriu, scor 0-2, cu formaţia Rennes, în etapa a 28-a din Ligue 1.

PSG i-a avut titulari pe Mbappe şi Messi, dar oaspeţii au rezolvat meciul în finalul primei reprize şi în startul celei secunde. Toko Ekambi a deschis scorul în minutul 45, iar Kalimeundo l-a majorat în minutul 48.

PSG rămâne pe primul loc în Ligue 1, unde are 66 de puncte, cu nouă mai mult decât echipa de pe locul al doilea, RC Lens. Rennes are 50 de puncte şi este pe locul 5.

La meciul PSG - Rennes a asistat din tribune și renumita starletă americană Kim Kardashian (42 de ani), care și-a adus fiul de 7 ani, Saint, în Europa pentru a urmări câteva meciuri de fotbal.

Astfel, după ce JOIA trecută a văzut pe viu, la Londra, eliminarea lui Arsenal din Europa League, contra lui Sporting Lisabona, Kim Kardashian a fost cu ghinion și pentru cei de la PSG, fanii celor două mari cluburi vorbind acum despre un adevărat ”blestem”.

𝐓𝐡𝐮𝐫𝐬𝐝𝐚𝐲:

Kim Kardashian is at the Emirates and Arsenal are eliminated from the Europa League.

𝐓𝐨𝐝𝐚𝐲:

Kim Kardashian is at the Parc des Princes and PSG lose 2-0 to Rennes.

Kardashian curse 🫠 pic.twitter.com/GusRlDcgSM