Cu cât arăți mai urât când te culci, cu atât vei arăta mai frumos dimineața. Este filosofia din spatele unui nou trend viral pe TikTok, numit sugestiv „morning shed” – ritualul prin care utilizatorii își filmează procesul de „descătușare” de măști de silicon, benzi adezive pentru gură și alte artificii nocturne de înfrumusețare, relatează BBC.

Persoane înfășurate în măști de silicon și bandă adezivă pentru gură se filmează în timp ce își îndepărtează produsele de îngrijire a pielii cu care s-au culcat în noaptea precedentă.

Acum, vedeta și influencerul american Kim Kardashian încearcă să profite de tendința ritualurilor extreme de culcare - lansând lenjerie modelatoare pentru față sub marca sa Skims.

În iulie 2023, compania, specializată în lenjerie intimă care subliniază silueta, era estimată la o valoare de 4 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

Acum a identificat o nouă oportunitate de afaceri: „shapewear” (lenjerie modelatoare) pentru față, lansat sub umbrela Skims. Masca, vândută cu 52 de lire sterline, s-a epuizat în mai puțin de 24 de ore. Promite, conform reclamei, un „contur sculptat” al maxilarului.

Dar sub această promisiune comercială se ascunde o întrebare esențială: unde se termină grija pentru aspect și începe dictatura nesiguranței corporale?

