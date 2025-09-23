Kim Kardashian dezvăluie cum se menține în formă la 44 de ani. La ce obicei nu poate renunța niciodată

Kim Kardashian a dezvăluit recent secretele care o ajută să se mențină în formă la 44 de ani, concentrându-se pe antrenamente zilnice cu greutăți. Vedeta reality-show, într-un interviu pentru Vogue, a povestit că rutina ei de exerciții durează aproximativ o oră și jumătate și include atât forță, cât și flexibilitate.

„Sunt o mare practicantă a ridicării de greutăți, așa că fac multe exerciții cu greutăți”, a spus Kim Kardashian, precizând că a trebuit să își ajusteze antrenamentele din cauza unor probleme de spate, punând accent pe tonifierea părții inferioare a corpului.

Rutina ei se concentrează pe grupuri musculare specifice în fiecare zi, combinând ridicarea greutăților cu stretching și puțin cardio. De asemenea, include pilates în programul său săptămânal, considerând că acesta ajută la menținerea sănătății spatelui.

„Fac o oră și jumătate pe zi, cu greutăți și stretching, și puțin cardio”, a explicat vedeta pentru Vogue. „Îmi place pilates… Simt că atunci când nu includ pilates cel puțin o dată pe săptămână, pot simți asta în spatele meu”.

Chiar dacă se antrenează dimineața, Kim recunoaște că îi este ușor să fie distrasă și verifică frecvent telefonul, ceea ce îi poate irita antrenorul. Pentru muzică, preferă melodiile lui Justin Bieber, însă nu este fană a antrenamentelor de dans sau a yoga.

„Am făcut-o o dată și am adormit. Doar cu atmosfera, și te întinzi și închizi ochii. Pot adormi oriunde, așa că dacă mă pui în poziția de a adormi, o voi face”, a povestit ea.

În paralel cu rutina de fitness, Kim Kardashian promovează noua sa colecție NikeSkims, realizată în colaborare cu Nike, care va fi lansată pe 26 septembrie. Într-un video postat pe Instagram, vedeta apare alături de sportivi celebri precum Serena Williams, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles și Chloe Kim, toate purtând articole din colecție.

