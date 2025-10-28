Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 15:26
Kim Kardashian, pusă la zid de fani după ce a arătat cadourile luxoase primite de ziua ei de naștere FOTO & VIDEO
Kim Kardashian cu o haină de blană FOTO: Instagram/ Kim Kardashian

Kim Kardashian a stârnit iar valuri de comentarii după ce a postat pe TikTok un clip din camera sa de hotel din Paris, unde a dezvăluit cadourile primite cu ocazia zilei sale de naștere. Fondatoarea SKIMS, îmbrăcată lejer într-o pijama gri, a arătat fanilor două genți de lux oferite de mama ei, Kris Jenner.

Vedeta a prezentat mai întâi o geantă Hermes Birkin roșie, din piele de crocodil, semnată de Jean Paul Gaultier și lansată în 2001, evaluată între 150.000 și 200.000 de dolari. Kim a recunoscut că și-o dorea de ani buni, dar nu a reușit să o achiziționeze din cauza studiilor la facultatea de drept: „Această geantă era pe lista mea de dorințe, dar eram prea ocupată cu facultatea de drept ca să o cumpăr, așa că altcineva a făcut-o înaintea mea”.

Se pare că „altcineva” a fost chiar mama ei, Kris, care a cumpărat geanta pentru Kylie Jenner. Kim nu a ascuns dezamăgirea în videoclip: „Kris a cumpărat una pentru Kylie, pentru ziua ei, înaintea mea, exact pe cea pe care o rezervasem și la care am uitat să răspund. Mi-a luat geanta pe care o voiam și s-a purtat de parcă nu știa nimic despre asta”.

Reacția ei a stârnit critici online, mulți internauți acuzând-o că este „răsfățată” și „exagerată”. „Nici măcar nu pare recunoscătoare mamei sale că a cheltuit o avere pe ea”, a comentat un utilizator pe X.

Pe lângă Birkin, Kris Jenner i-a oferit și o geantă Hermes Kelly Cut, evaluată la aproximativ 30.000 de dolari. „Aveam deja versiunea mai închisă la culoare și acum mă bucur că o am și pe cea mai deschisă”, a spus Kim.

Aceasta nu este prima dată când vedeta vorbește despre episodul cu geanta roșie. Într-un interviu anterior pentru podcastul Call Her Daddy, ea a mărturisit că a reacționat impulsiv față de mama sa: „M-am transformat într-un monstru și i-am trimis lui Kris mesaje pline de furie”, adăugând că sora sa, Kylie, „nu știa că îmi doream și eu acea geantă”.

Ziua de naștere a lui Kim Kardashian a fost sărbătorită la clubul de cabaret Crazy Horse din Paris, iar vedeta a purtat o rochie haute couture primăvară-vară 1997 Givenchy by Alexander McQueen, intitulată „Search for the Golden Fleece”.

