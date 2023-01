Senzație la Australian Open. Ultima ”invitată” pe tablou a eliminat o favorită după un meci de poveste

Una dintre marile surprize din primul tur la Australian Open 2023 a fost produsă de favorita gazdelor, Kimberly Birrell, o jucătoare acceptată pe tabloul principal pe ultima sută de metri.

Norocul tenismenei australiene a fost retragerea de ultimă oră a americancei Venus Williams, deținătoare a unui wild-card, organizatorii luând decizia de a redirecționa ”invitația” către Kimberly Birrell, locul 167 mondial.

Ei bine, în primul tur, Birrell a făcut un meci de poveste cu favorita numărul 31, Kaia Kanepi din Estonia (29 WTA), pe care a învins-o cu 3-6, 7-6, 6-1, revenind miraculos de la 3-6, 4-5.

✨ Birrell Brilliance ✨@kimbirrell98 produces a stunning performance to comeback and knock out the No.31 seed Kaia Kanepi, 3-6 7-6 (4) 6-1 👏#GoAussies • #AusOpen pic.twitter.com/qNxJTJKtaS