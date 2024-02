Kinetoterapia în tratamentele pacienților cu reumatism degenerativ

Reumatismul degenerativ se refera la distrugerea treptata si lenta, fara posibilitatea de a fi stopata, a cartilajului unei articulatii. Reumatismul degenerativ poate sa afecteze articulatiile de la nivel cervical, articulatiile coloanei vertebrale, la nivelul soldului sau la nivelul genunchiului.

Atunci cand vorbim despre reumatism avem in vedere afectiunile articulatiilor, indiferent daca se manifesta prin durere sau nu si care implica umflarea incheieturilor. Cele mai multe dintre aceste afectiuni evolueaza un timp indelungat si presupun urmarea unui tratament pe termen lung. Printre procedurile de tratament care pot imbunatati viata pacientilor cu reumatism degenerativ se numara si sedintele de kinetoterapie Bucuresti.

Care sunt afectiunile reumatismului degenerativ

Reumatismul degenerativ se manifesta la diferite persoane. Exista mai multi factori care pot favoriza dezvoltarea sau aparitia acestor tipuri de reumatisme degenerative. In acelasi timp, manifestarea acestor afectiuni difera de la pacient la pacient. Printre factorii care pot influenta modul in care reumatismul degenerativ se manifesta putem regasim varsta, anatomia patologica, obezitatea si chiar factorii meteorologici.

In privinta anatomiei patologice discutam despre aspecte precum hipertrofia, erodarea cartilajului articular sau proliferarea osului prin formarea de osteotite. In cele mai multe cazuri, pacientii care se confrunta cu afectiunile cauzate de reumatismul degenerativ sunt cele care au trecut de varsta de 40 de ani si persoanele de sex feminin.

Reumatismul degenerativ poarta denumirea de artroza, iar in functie de zona unde este localizata afectiunea, pot exista diferite tipuri de astfel de reumatism. Artroza la nivelul genunchiului poarta numele de gonartroza, artrozele la nivelul coloanei vertebrale se numesc spondiloze (cervicale, lombare sau toracale) si artroze la nivelul soldurilor poarta numele de coxartroza.

Toate aceste afectiuni pot duce la aparitia unor modificari frecvente la nivelul organismului. Afectiunile reumatismale pot insemna modificari precum noduli in zona degetelor, tumefactii ale genunchilor, rigiditate in zona spatelui si a gatului, durere cronica in timpul mersului sau al sederii, disconfort pe timpul mersului si disconfort la perioade indelungate de sedere.

Eficienta kinetoterapiei in afectiunile provocate de reumatism degenerativ

Chiar daca nu exista un tratament care sa vindece complet afectiunile reumatismului degenerativ, trebuie spus ca exista diferite abordari care pot incetini evolutia afectiunii si pot ameliora simptomele. Procedurile de kinetoterapie Bucuresti se numara printre abordarile care pot imbunatati semnificativ viata pacientilor diagnosticati cu reumatism degenerativ.

Kinetoterapia ajuta in cazul reumatismului degenerativ prin intermediul exercitiilor active desfasurate sub indrumare si supraveghere de specialitate care au rol in stimularea mobilitatii si ajuta la rehidratarea articulatiilor afectate. Una dintre caracteristicile afectiunilor reumatismale este aceea ca pacientul resimte disconfort si durere atunci cand pentru perioade indelungate de timp nu face miscare.

Tocmai aici intervine kinetoterapia in cazul atrozei, coxartrozei si gonartrozei. Prin faptul ca procedurile specifice kinetoterapiei vizeaza tonifierea musculaturii pentru fixarea genunchiului in timpul mersului si tonifierea muschiului cvadriceps care faciliteaza pastrarea unei amplitudini normale in timpul miscarii.

Programul stabilit de un kinetoterapeut pentru pacientii diagnosticati cu artroza reprezinta prima masura in tinerea sub control a simptomelor afectiunilor provocate de reumatismul degenerativ. Prin urmarea unor exercitii optime care sa puna in miscare zonele afectate de reumatismul degenerativ si care sa intareasca muschii respectivi, pacientul poate sa beneficieze de diminuarea disconfortului.

