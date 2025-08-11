Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo

Autor: Teodor Serban
Luni, 11 August 2025, ora 17:40
172 citiri
Transfer de răsunet: Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo
Kingsley Coman FOTO Bayern

Internaţionalul francez Kingsley Coman urmează să semneze cu gruparea saudită Al Nassr, care a ajuns la un acord cu Bayern Munchen în acest sens.

Coman va fi transferat pentru 35 de milioane de euro, inclusiv bonusuri, după cum explică Sky Sport.

El va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani.

La Al Nassr, Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.

În cele zece sezoane petrecute la Bayern, Coman (29 de ani) a câştigat de nouă ori campionatul Germaniei, de trei ori Cupa Germaniei şi, mai ales, a marcat golul victoriei în finala Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain (1-0), la Lisabona, la sfârşitul lunii august 2020.

Jucătorul, format la PSG între 2005 şi 2013, era sub contract cu Bayern până în vara lui 2027.

