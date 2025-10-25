Dmitriev, trimisul lui Putin, sugerează că Rusia vrea să negocieze cu SUA: "Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect"

Kirill Dmitriev are sarcini precise de la Vladimir Putin - FOTO Facebook / Kirill Dmitriev

Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a anunţat vineri, 24 octombrie, că se află în Statele Unite, într-o vizită care intervine la două zile după ce Washingtonul a anunţat sancţiuni vizând hidrocarburile ruse, relatează RFI.

”(Am) sosit în Statele Unite pentru a continua dialogul între Statele Unite şi Rusia, o vizită prevăzută în urmă cu ceva timp, în baza unei invitaţii a părţii americane. Un astfel de dialog este vital pentru lume şi trebuie să continue cu deplina înţelegere a poziţiei Rusiei şi respectarea intereselor sale naţionale”, scrie, pe X, Dmitriev.

Emisarul rus a anunţat că urmează să sublinieze poziţia Moscovei cu privire la războiul din Ucraina pe lângă membri ai administraţiei americane, potrivit agenţiilor ruse de presă.

”Ucraina împiedică, din nefericire, dialogul necesar şi o face la cererea britanicilor, la cererea europenilor, care vor ca conflictul să continue”, a declarat Dmitriev, citat de agenţia oficială rusă de presă, Tass.

Dmitriev, un fost bancher la Goldman Sachs, absolvent al Universităţii Stanford, a avertizat că sancţiunile americane se vor întoarce împotriva Statelor Unite şi vor conduce la creşterea preţului carburanţilor folosiţi de consumatorii americani.

”Există întotdeauna un potenţial de cooperare cu Rusia, dar numai dacă interesele ruseşti sunt tratate cu respect”, a avertizat Dmitriev.

Această vizită a lui Dmitriev intervine după ce conducerea americană şi-a exprimat din nou frustrarea faţă de Rusia şi față de refuzul Rusiei de a lua în calcul o încetare a focului, în războiul pe care l-a lansat în februarie 2022 în Ucraina.

Marţi, preşedintele american Donald Trump a amânat pe termen nedeterminat o întâlnire pe care tocmai o anunţase cu preşedintele rus, Vladimir Putin, la Budapesta, subliniind că nu mai vrea discuţii ”degeaba”.

”Împotriva refuzului preşedintelui Putin de a opri acest război smintit” în Ucraina,, Statele Unite au anunţat miercuri blocarea tuturor activelor Rosneft şi Lukoil pe teritoriul american şi au interzis întreprinderilor americane să facă afaceri cu cei doi giganţi ruşi ai petrolului ”care finanţează maşina de război a Kremlinului”, preciza secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, declara miercuri, la Casa Albă, că aceste presiuni colective sporite împotriva Moscovei sunt în măsură să ”schimbe calculele” lui Vladimir Putin şi să-l ”aducă la masa negocierilor” în vederea unei încetări a focului.

Regatul Unit a îndemnat vineri la o serie de măsuri împotriva Rusiei, menite să consolideze poziţia Ucrainei în vederea unor eventuale negocieri de pace, în timp ce Londra găzduia o reuniune a Coaliţiei Voluntarilor, în prezenţa preşedintelui ucrainan, Volodimir Zelenski.

Liderii europeni au cerut joi Comisiei Europene (CE) să exploreze mijloace de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă uşa acordării unui împrumut pe baza activelor ruse blocate în Europa.

Această propunere minimală urmează să se afle pe agenda viitorului summit european, în decembrie.

Joi, Kirill Dmitriev a evocat, pe X, un proiect al unui ”Pod al Păcii” între Alaska (nordest) şi Rusia, proiect de pe vremea Războiului Rece.

”Cu tehnologia modernă a Boring Company, acesta poate deveni un tunel Putin-Trump” pe sub Strâmtoarea Bering, a scris el pe platforma lui Elon Musk.

Boring Company este una dintre întreprinderile patronului Tesla şi SpaceX care vrea să revoluţioneze transporturile urbane cu ajutorul tunelurilor.

Kirill Dmitriev - care conduce Fondul Suveran rus - l-a invitat în mod explicit pe Elon Musk să construiască această infrastructură ca pe un ”simbol al unităţii” şi prezentând planuri în acest sens.

El a estimat costul unui astfel de tunel, de aproximativ 100 de kilometri, la opt miliarde de dolari.

Donald Trump a catalogat vineri ”interesantă” acastă idee a unui tunel submarin care să lege Rusia şi Alaska.

”Vă place această idee?”, l-a întrebat el, după aceea, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe care-l primea la un dejun de lucru.

”Nu sunt încântat”, i-a răspuns el, făcându-l pe Donald Trump să râdă.

From the Soviet JFK docs released by @RepLuna: Kennedy–Khrushchev World Peace Bridge “could and should be built between Alaska and Russia at once.” With modern @boringcompany technology this can become a Putin-Trump tunnel connecting the Eurasia and Americas for < $8 billion pic.twitter.com/c84VK75rh5 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

