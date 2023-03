Refugiatul ucrainean care a luat medalie la Europene pentru România: ”Aici e a doua mea casă”

Kirill Şevcenko, jucător de naţionalitate ucraineană, care a ales să joace şah sub steagul României, a obţinut recent argintul la Campionatul European Individual de Şah.

El a ajuns marţi în România, la o zi după ce a câştigat medalia de argint în Serbia. A avut parte de o mare surpriză, fiind aşteptat de jurnalişti şi de echipa Federaţiei Române de Şah.

“Este o performanţă uriaşă pentru mine şi mă bucur că am ocazia să aduc o contribuţie pentru imaginea şahului din România. Voi continua să promovez tot ce înseamnă şahul românesc în orice fel voi putea şi în următoarea perioadă. Mi-am dorit sincer să joc pentru victorie, am pornit cu acest gând partida din ultima rundă”, a spus şahistul în vârstă de 21 de ani, care este Mare Maestru internaţional de la vârsta de 14 ani, fiind unul dintre cei mai tineri din istorie. “Mă bucur că am ales să reprezint România, am avut parte de o primire excelentă. Simt că aici este a doua mea casă”, a mai afirmat el.

Locul 70 în clasamentul FIDE şi ELO 2668, Şevcenko a început anul ca jucător sub culorile României.

Şevcenko a făcut remiză în ultima rundă cu Alexey Sarana şi a încheiat la egalitate (8,5 puncte) cu rusul Alexei Sarana (sub egida FIDE), medaliat cu aur, şi cu belgianul Daniel Dardha, medaliat cu argint. Departajarea s-a făcut prin coeficientul Buchholz.

România a participat la Europeanul open cu 20 de şahişti, doar trei reuşind clasarea în top 100, Şevcenko (2), Constantin Lupulescu (66) şi David Gavrilescu (92).

“Am încercat să ajut cât am putut de mult Ucraina după izbucnirea conflictului. Am realizat mai multe stream-uri prin care să strâng bani pentru Ucraina. Compania Superbet, care a oferit sprijin de aproximativ 2 milioane de euro pentru Ucraina, m-a convins să reprezint România. Şi sunt bucuros că am făcut-o, sper că vor urma şi alte rezultate importante pentru România”, a mai spus Şevcenko la sosirea pe Aeroportul Otopeni.

Printre cei care l-au felicitat la sosire s-a aflat şi Vlad Ardeleanu, preşedintele FR Şah, care a subliniat importanţa contribuţiei lui Kirill Şevcenko la dezvoltarea şahului în România. “Performanţa lui Kirill este remarcabilă. Suntem extrem de mândri să îl avem în comunitatea de şah din România”, a declarat Ardeleanu, dezvăluind şi că au avut loc discuţii destul de lungi până să se decidă să reprezinte România din ianuarie 2023.

Cu trei jucători aflaţi în top 100 mondial - Richard Rapport, Bogdan Deac şi Kirill Şevcenko, România are şanse să conteze tot mai mult în şahul mondial.

De altfel, Richard Rapport se va confrunta curând şi cu cei mai puternici şahişti ai lumii în cadrul turneului internaţional Grand Chess Tour, fondat de Garry Kasparov. Prima etapă a GCT - Superbet Chess Classic Romania va avea loc la Bucureşti între 4 şi 16 mai cu participarea celor nouă şahişti care vor fi prezenţi în prima din cele cinci etape ale circuitului. Este cel mai puternic line up din toate cele opt ediţii ale GCT, spun organizatorii. La ediţia din 2023 vor participa şi cei doi şahişti, care se luptă chiar în această primăvară pentru titlul mondial - Ding Liren şi Ian Nepomniachtchi.

