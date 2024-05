Debut fabulos pentru ”românul” Șevcenko la turneul la care joacă și super-campionul Magnus Carlsen

A început Superbet Rapid & Blitz Varşovia, prima etapă a ediţiei 2024 a Grand Chess Tour, turneul fondat de Garry Kasparov şi care de cinci ani la rând are loc şi la Bucureşti. Prima zi de întrecere i-a aparţinut în totalitate Marelui Maestru ucrainean Kirill Șevcenko, care din 2023 joacă pentru România.

Kirill Șevcenko, reprezentantul României, a fost omul primei zile la Superbet Rapid & Blitz Varşovia. El a reuşit trei victorii în tot atâtea meciuri şi după prima zi conduce clasamentul celor mai buni zece şahişti care se întrec în turneu.

Printre ei, la Varşovia se află şi campionul mondial cinci ani la rând, Magnus Carlsen, care anul trecut a decis să nu-și mai apere titlul.

Circuitul Grand Chess Tour a început miercuri, la Varşovia, cu primele trei partide de şah rapid din turneul Superbet Rapid & Blitz. Deşi pornit din postura de cel mai slab cotat jucător, Kirill Șevcenko a reuşit surpriza zilei, învingându-l pe Gukesh Dommaraju, considerat şahistul momentului - indianul de 17 ani are şanse să devină cel mai tânăr campion mondial din istorie.

De altfel, Shevchenko a reuşit să câştige în faţa a celor mai buni trei tineri jucători ai momentului - Gukesh, alături de Rameshbabu Praggnanandhaa şi Vincent Keymer.

Etapa din Varşovia va fi urmată anul acesta de cea de la Bucureşti, Superbet Chess Classic Romania care va avea loc între 24 iunie şi 6 iulie şi anunţă un line up de excepţie, cu jucători cunoscuţi deja publicului din România, dar şi cu nume noi de şahişti.

Premiile întregului circuit au crescut în 2024 la 1,5 milioane de dolari, din care 350.000 de dolari pentru etapele de şah clasic şi 175.000 de dolari pentru cele de şah rapid & blitz.

Ediţia de anul acesta va avea un fond de premii bonus mărit de la 175.000 de dolari, cât a fost anul trecut, la 275.000 de dolari.

Întregul efort este susţinut de principalii sponsori - Fundaţia Superbet şi Saint Louis Chess Club, ambele organizaţii non-profit, care susţin educaţia prin şah şi misiunea GCT de a promova sportul minţii în toate colţurile lumii.

Din 2022, Fundaţia Superbet a devenit partener strategic global al Grand Chess Tour, prin organizarea a trei etape ale circuitului - Bucureşti, Varşovia şi Zagreb.

“Începând din 2019, Fundaţia Superbet a susţinut Grand Chess Tour şi a investit activ în dezvoltarea jucătorilor talentaţi de şah la nivel naţional şi internaţional. Cu bucurie, anunţăm sprijinul nostru continuu pentru acest circuit, care asigură an de an prezenţa elitei şahistice mondiale la Bucureşti Varşovia şi Zagreb şi în 2024. Acest angajament ferm faţă de şah reflectă convingerea pe care o avem că şahul are capacitatea de a cultiva abilităţi critice, de a promova diversitatea, incluzând oameni de toate vârstele şi indiferent de background", a declarat Augusta Dragic, Preşedinta Fundaţiei Superbet.

