Kirill Stremousov, adjunctul interimar al șefului administrației de ocupație rusă din regiunea Herson, a compus un "poem video" în care decretează că referendumuri populare privind unificarea cu Rusia vor avea loc în curând pe toată planeta.

"Văd munți și văi

Văd râuri și câmpii

E Rusia peste tot, e patria mea mamă

Văd Praga și Varșovia, Budapesta și București

E pământ rusesc peste tot

Multe locuri favorite

Văd pagodele din Sri Lanka, Coreea și China

Oriunde îmi conduc tancul e pământul meu natal

Văd fluviul Amazon și crocodili

Este pământ rusesc, este patria mea mamă

Văd fluviul Nil care spală țărmul rusesc

Rusia mea - sunt mândru de tine

Văd Washingtonul în vale, Dalas și Texasul

Ce plăcut e să ne bem kvasul pe tărâm rusesc

Soarele răsare peste Sidney

Văd un ornitorinc în heleșteu

Din difuzoare se aude imnul Rusiei

Îmi încep ziua cu imnul Rusiei

Băștinașii din America fumează o pipă și o împart cu mine

Toată lumea iubește rușii", arată traducerea versurilor declamate solemn de pro-rusul din Herson.

Kirill #Stremousov, head of the so-called "#Kherson Military-Civilian Administration" decided to try his hand at poetry and recited a poem that declared the whole world #Russian. pic.twitter.com/pWoT23ig4R