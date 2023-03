O femeie a refuzat 100.000 de dolari din partea unui milionar care i-a cerut un lucru considerat de mulți banal

Steve Kirsch, un antreprenor american care a militat în trecut împotriva vaccinurilor Covid-19, a fost protagonistul unui incident care a avut loc pe o cursă Delta Air Lines.

Într-o serie de tweet-uri, el a spus că i-a oferit bani unei pasagere din apropierea sa pentru a-și îndepărta masca chirurgicală de pe față, dar aceasta l-a refuzat.

Kirsch a susținut că "a început licitația la 100 de dolari" și în cele din urmă i-a oferit femeii 100.000 de dolari pentru a-și scoate masca.

"Sunt la bordul unui zbor Delta chiar acum", a scris el pe Twitter, alături de un selfie cu el stând în avion. "Persoana care stă lângă mine la clasa întâi a refuzat 100.000 de dolari pentru a-și scoate masca pe tot parcursul zborului. Nu e o glumă", a punctat Kirsch, conform The Independent.

Femeia, care lucrează la o companie farmaceutică, nu s-a lăsat convinsă că masca „nu funcționează”, cum greșit a susținut milionarul.

I am on board a Delta flight right now. The person sitting next to me in first class refused $100,000 to remove her mask for the entire flight. No joke. This was after I explained they don’t work. She works for a pharma company. pic.twitter.com/Q8Hwzhkmxf