Xi Jinping l-a primit pe ”vechiul prieten” Henry Kissinger la Beijing. ”China și SUA se află din nou la o răscruce” VIDEO

Președintele Chinei Xi Jinping s-a întâlnit joi, 20 iulie, la Beijing, cu fostul secretar de stat SUA Henry Kissinger pe care l-a numit ”vechi prieten”.

Fostul diplomat, în vârstă de 100 de ani, aflat într-o vizită în China, a solicitat o întrevedere cu Xi Jinping.

Kissinger a jucat un rol esențial în stabilirea legăturilor Statelor Unite cu China comunistă în anii 1970 și a menținut un contact strâns cu liderii țării de-a lungul anilor.

Chinese President Xi Jinping meets former US secretary of state Henry Kissinger in Beijing.

