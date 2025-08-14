Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță

Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile încasate pe casa din Sibiu pentru care soții Iohannis s-au luptat în instanță 17 ani și au pierdut-o definitiv, a anunțat Antena3 joi, 14 august.

Casa din centrul Sibiului pierdută în instanță definitiv de Carmen și Klaus Iohannis este situată pe strada Nicolae Bălcescu, zonă pietonală.

Evaluarea sumei de plată pe care a impus-o ANAF a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate, potrivit Antena3.

Soții Iohannis ar fi cumpărat de la un fals moștenitor proprietatea de 166 de metri pătrați, care a fost închiriată unei bănci în timp ce procesele au continuat în instanță timp de 16 ani.

Fostul președinte ar putea fi executat silit de către ANAF dacă nu achită cei aproape 5 milioane de lei până la termenul stabilit.

În septembrie 2024, soții Iohannis au pierdut un alt imobil, după decizia instanței din cazul unui litigiu deschis în 2016 privind moștenirea unui imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru 35 – care i-a aparținut lui Carmen Iohannis și familiei Baștea, implicată și în vânzarea casei din Nicolae Bălcescu. Pentru acel imobil, statul român trebuie să recupereze de la fostul președinte 260.000 de euro.

