Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 18:32
200 citiri
Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"
Klaus Iohannis, fost președinte al României FOTO Facebook/Klaus Iohannis

Fostul președinte Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil. El a fost executat silit de ANAF miercuri, 1 octombrie. Inspectorii antifraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa.

Pe lângă casa din Sibiu din care a fost evacuat, Iohannis mai are și alte datorii la stat. Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat.

Adrian Nica, șeful ANAF, crede că Iohannis nu va plăti datoria respectivă, având în vedere că acesta a cerut de la instituția patronată de stat mai multe informații legate de modul în care a fost calculată suma ce ar trebui restituită, relatează stirileprotv.ro.

În acest caz, ANAF se va adresa instanței.

"Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat", a declarat Nica pentru sursa citată.

ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Iohannis. Procedura s-a desfășurat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în lipsa foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis.

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea a fost făcută „în condițiile legii”, în urma unei moșteniri vacante, prin care statul român a devenit coproprietar.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF vineri.

George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a examinat vineri, 3 octombrie, două sesizări ce vizează Partidul „Democraţia Acasă” şi pe liderul acestuia, Vasile Costiuc, care ar...
Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"
Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"
Victor Ponta, fost premier și fost președinte al PSD, îi critică dur pe actualii lideri social-democrați, acuzându-i că, în loc să rezolve problemele economice ale țării, "conduc AMG-uri...
#Klaus Iohannis datorii stat, #Klaus Iohannis evacuat anaf, #adrian nica sef anaf , #stiri Klaus Iohannis
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Explozibili ascunsi in conserve de porumb: Rusia pregatea atacuri in trei tari din Europa. Planul dejucat de Polonia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Intrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a raspuns sec, in PATRU cuvinte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. George Simion bagă zâzanie la Chișinău. Un partid ar putea pierde mandatele obținute în Parlament din cauza implicării lui
  2. Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"
  3. Ponta își acuză foștii colegi și le amintește scandalul Nordis: "Populismul grețos al câtorva lideri pesediști care conduc AMG-uri pe firme și zboară cu private jet-uri"
  4. „O shaorma cu de toate, fără viziune și fără rezultate” - Critici din PSD după bilanțul de 100 de zile prezentat de Bolojan
  5. Răspunsul dat de Nicușor Dan jurnaliștilor străini la întrebarea dacă România va doborî dronele rusești: "Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o" VIDEO
  6. Ilie Bolojan, mesaj pentru magistrații care protestează: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată”
  7. Ce se întâmplă cu minele de cărbune din România. Premierul Bolojan a făcut anunțul de ultimă oră: „Nu am respectat jalonul de decarbonizare”
  8. Claudiu Târziu atacă finanțarea partidelor: „Subvențiile, bani publici risipiți pe propagandă și sinecuri”
  9. Ilie Bolojan: „La Constanța e liniște, la Odessa cad bombele. Apărarea are un cost” VIDEO
  10. Cum a influențat Rusia alegerile anulate din România. Documentul prezentat de Nicușor Dan liderilor UE

Ultimele emisiuni

Acum 4 ore

Update Politic,
Planul Anei Ciceală pentru București: Protecția spațiilor verzi, transport public mai atractiv și strategia de combatere a consumului de droguri în școli