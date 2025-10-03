Iohannis, rău platnic? Șeful ANAF nu crede că fostul președinte va plăti datoria de 4,7 milioane de lei către stat: "Nu avem indicii că vrea să achite"

Fostul președinte Klaus Iohannis a devenit primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil. El a fost executat silit de ANAF miercuri, 1 octombrie. Inspectorii antifraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa.

Pe lângă casa din Sibiu din care a fost evacuat, Iohannis mai are și alte datorii la stat. Fostul președinte și soția sa trebuie să restituie aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat.

Adrian Nica, șeful ANAF, crede că Iohannis nu va plăti datoria respectivă, având în vedere că acesta a cerut de la instituția patronată de stat mai multe informații legate de modul în care a fost calculată suma ce ar trebui restituită, relatează stirileprotv.ro.

În acest caz, ANAF se va adresa instanței.

"Până la prezenta dată nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate. ANAF va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți și va solicita suplimentar la plata sumei și măsuri asiguratorii asupra bunurilor, în vederea recuperării prejudiciului datorat", a declarat Nica pentru sursa citată.

ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Iohannis. Procedura s-a desfășurat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în lipsa foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis.

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea a fost făcută „în condițiile legii”, în urma unei moșteniri vacante, prin care statul român a devenit coproprietar.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF vineri.

