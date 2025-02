George Simion dă de pământ cu Iohannis: "Uzurpatorul a plecat"

George Simion este mult mai incisiv și agresiv la adresa lui Klaus Iohannis în mesajul scris în engleză și publicat pe Twitter. Dacă în română, liderul AUR a zis doar că „victoria” este a lor, celor care îl contestă pe Iohannis de când a rămas în funcție după expirarea mandatului, în engleză, pentru publicul internațional, dă de pământ cu președintele demisionar.

„Uzurpatorul a plecat, în sfârșit! Klaus Iohannis și-a dat demisia din funcție. Cel mai prost și cel mai urât președinte din istoria României. Dacă nu ar fi demisionat, ar fi fost suspendat de Parlament și dat afară. Turul 2 al alegerilor trebuie reluat urgent” a scris Simion pe contul său de Twitter.

The usurper is finally gone.@KlausIohannis has just resigned from his office! The worst and most hated president in #Romania's history.

If he had not resigned, he would have been impeached by 🇷🇴Parliament and thrown out.

Second round of the elections must be resumed urgently!