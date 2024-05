Ce pensie ar putea avea președintele României după ce și-a depus cererea de pensionare de la liceul din Sibiu

Klaus Iohannis, președintele României și-a depus cererea de pensionare de la catedra de Fizică a Colegiului Național "Samuel von Brukenthal" la vârsta de 65 de ani, după 42 de ani de muncă.

Anton Hadăr, președintele Federației Naționale Sindicale Alma Mater, a explicat, pentru gandul.ro, ce pensie ar putea primi Iohannis.

"Ca profesor de fizică și ca inspector are cele mai mici câștiguri. Din păcate, știți bine că noi nu prea ne-am bucurat de salarii mari în perioada aceea. Are vreo 20 – 22 de puncte. În partea cealaltă, ca primar, vreo 27-28. Mai multe puncte adună președintele de la Președinție, pentru că acolo a muncit 10 ani și a avut salariu ceva mai mare, în sensul în care a luat pe la 14-15.000 lei net. Cred că se va încadra undeva la 8.000 și ceva 9.000 lei, fără să am acces la toate informațiile. Aici vreau să invoc faptul că după 42 de ani de muncă la care primește și puncte de stabilitate, președintele țării a va avea, din punctul meu de vedere, după toate probabilitățile, o pensie sub 10.000 lei", a declarat Anton Hadăr.

Administrația Prezidențială a confirmat că Iohannis a depus cerere de pensionare, potrivit Ora de Sibiu. Postul vacant poate fi ocupat de un titular care să predea disciplina Fizică în limba germană, reprezentând o catedră completă de 18 ore.

