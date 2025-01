"România vă urează mult succes pentru acest nou mandat important", i-a transmis Iohannis lui Trump. Mesajul, postat pe rețeaua deținută de cel mai bogat om al Planetei

Klaus Iohannis, încă președintele României, l-a felicitat luni, 20 ianuarie, pe preşedintele Donald Trump pentru învestire, arătând că țara noastră, un partener strategic apropiat al SUA, îi urează mult succes pentru acest nou mandat important!

”Felicitări preşedintelui Donald Trump pentru învestire. România, un partener strategic apropiat al SUA, vă urează mult succes pentru acest nou mandat important”, a scris preşedintele Iohannis într-un mesaj pe platforma X.

”Avem nevoie de o legătură transatlantică puternică şi viguroasă, în beneficiul securităţii şi prosperităţii noastre comune”, a mai spus Iohannis pe X, rețeaua deținută de Elon Musk, cel mai bogat om al Planetei și un aliat al lui Trump.

Congratulations to President @realDonaldTrump for the Inauguration! Romania🇷🇴, a close Strategic Partner of the US, wishes you the best of success for this important new mandate. We need a strong&vibrant #Transatlantic link, to the benefit of our joint security & prosperity #EUUS