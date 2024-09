Viorica Dăncilă îl acuză pe Iohannis că a făcut rău României pe plan internațional, când ea a fost premier: "Ne-a pus bețe în roate”

Viorica Dăncilă susține că președintele Klaus Iohannis a fost un obstacol major în relațiile internaționale ale României în perioada în care a fost premier. „Președintele ne-a pus bețe în roate”, a declarat fostul prim-ministru, referindu-se la declarațiile lui Iohannis conform cărora România nu ar fi fost pregătită să preia președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Dăncilă a făcut declarațiile marți seară, la emisiunea „În Opoziție” cu Denise Rifai, și a enumerat mai multe realizări din mandatul său, inclusiv cele 41 de vizite externe și peste 100 de vizite interne, dar a evidențiat succesul președinției Consiliului UE.

Deși România a gestionat cu succes președinția rotativă, Dăncilă a amintit că „Finlanda s-a oferit atunci să preia președinția”, subliniind că, în ciuda eforturilor sale de a-l informa pe Iohannis despre pregătirile țării, acesta a continuat să critice public România.

”Am câștigat foarte mult pe plan internațional, am avut peste 41 de vizite externe și 100 de vizite interne. Dar cea mai mare realizare, dincolo de aceste lucruri, a fost faptul că am fost președintele Consiliului Uniunii Europene șase luni de zile. O președinție care a fost admirată de toate statele Uniunii Europene și nu numai. Nu a fost numai meritul meu, a fost și a funcționarilor, al miniștrilor, al secretarilor de stat din acea perioadă. Și, dacă ne amintim, președintele Klaus Iohannis și atunci ne-a pus bețe în roate, cum se spune, cu cu toate că m-am dus la domnia sa cu 10 dosare, am explicat că am deținut președinția din umbră, că suntem foarte pregătiți. Nici nu am ajuns de la dânsul până la Palatul Victoria că a ieșit public și a declarat că România nu este pregătită să preia președinția rotativă”, a declarat Dăncilă.

Pe lângă această realizare, Dăncilă a menționat și relațiile diplomatice cu state din Golf, Turcia, Balcanii de Vest și Statele Unite, considerând că România a obținut rezultate semnificative pe plan internațional.

Ads