ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis. Inspectorii au spart ușa și au schimbat yala

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Iohannis. Procedura s-a desfășurat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în lipsa foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis.

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea a fost făcută „în condițiile legii”, în urma unei moșteniri vacante, prin care statul român a devenit coproprietar.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF vineri.

Datorii de aproape un milion de euro

În paralel, fostul președinte și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat. ANAF va acționa în instanță familia Iohannis pentru recuperarea banilor.

„Prin prezenta adresă vă informăm cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de ½. Organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat, în vederea intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 - 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale. Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor, sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015, au transmis reprezentanții ANAF.

Un dosar vechi de un deceniu

În 2015, Curtea de Apel Brașov a decis definitiv că imobilul din Sibiu revine statului român, deoarece fostul proprietar nu avea moștenitori legali.

Doi ani mai târziu, Curtea de Apel Pitești a respins irevocabil contestația în anulare depusă de soții Iohannis.

De atunci, spațiul comercial nu a mai fost folosit și urmează să fie scos la licitație.

