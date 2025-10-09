De ce a intrat ANAF cu forța în casa soților Iohannis de la Sibiu. Ce spune șeful instituției despre recuperarea prejudiciului uriaș

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 08:59
1161 citiri
De ce a intrat ANAF cu forța în casa soților Iohannis de la Sibiu. Ce spune șeful instituției despre recuperarea prejudiciului uriaș
Fostul președinte a pierdut una din casele de la Sibiu FOTO Facebook/Klaus Iohannis

Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că inspectorii au fost nevoiți să forțeze intrarea în imobilul deținut ilegal după ce familia Iohannis a refuzat predarea acestuia. Statul va solicita plata sumei de aproape 1 milion de euro datorată și va lua măsuri asiguratorii asupra bunurilor pentru recuperarea prejudiciului.

"Referitor la acțiunea ANAF, derulată în Sibiu, în strada Nicolae Bălescu, nr. 29, ţin să fac câteva precizări. Colegii noștri din ANAF au notificat cei doi soţi pentru a preda imobilul. Aceştia au răspuns, prin avocat, că nu deţin cheia aferentă imobilului şi consideră că nu este necesar să se prezinte la această predare.

Aflaţi în această situaţie, colegii noștri au forţat una dintre intrări şi au pătruns în interiorul imobilului. Aici, au procedat la inventarierea bunurilor aflate acolo. Au constatat că imobilul se află în stare de degradare şi că, într-una dintre uşi, se află cheia imobilului", a afirmat Adrian Nica pentru Antena 3 CNN.

Soții iohannis au cerut explicații

Șeful ANAF a explicat de ce a fost necesară preluarea cu forța.

"Între ANAF şi cei doi soţi au existat corespondenţe pe două paliere. O dată în ceea ce priveşte predarea imobilului, unde aceştia au menţionat prin avocat că nu deţin cheia şi că, prin urmare, nu se pot prezenta la predarea imobilului. Pe celălalt palier, aceştia au solicitat explicaţii privind modul de calcul al sumelor datorate. ANAF a oferit aceste explicaţii. Până la prezenta dată, nu avem indicii că cei doi soţi doresc să achite sumele datorate.

ANAF va proceda la inițierea acţiunii în instanţă faţă de cei doi soţi şi va solicita suplimentar de plata sumei şi măsuri asiguratorii asupra bunurilor în vederea recuperării prejudiciului datorat", a mai declarat Adrian Nica.

Fostul președinte Klaus Iohannis fusese notificat de ANAF să dea înapoi banii pe casa din Sibiu. Imobilul a fost pierdut în instanță definitiv de soții Iohannis. Timp de 17 ani au închiriat această casă unei bănci comerciale. Casa a fost obținută pe acte false.

Conform surselor citate de Antena 3 CNN, soții Iohannis trebuie să mai dea înapoi și bani: aproape 1 milion de euro. Suma reprezintă venituri din chirii care nu li se cuveneau, la care se adaugă penalități și dobânzi.

