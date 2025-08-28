ANAF anunță că a informat familia Iohannis să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă

Autor: Grigore Dobritoiu
Joi, 28 August 2025, ora 15:28
894 citiri
ANAF anunță că a informat familia Iohannis să plătească „voluntar” cât a încasat din chirii pentru casa din Sibiu din perioada 1999-2015. Suma, în continuare secretă
Klaus și Carmen Iohannis FOTO Facebook/Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală a confirmat într-un răspuns pentru Mediafax că fostul președinte Klaus Iohannis și soția sa au fost notificați cu privire la necesitatea plății sumelor din chirii pe o perioadă de 15 ani pentru casa din Sibiu.

Răspunsul a fost transmis de directorul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov, Mihai Adrian-Hârlab, care se ocupă de acest caz și care a afirmat că instituția pe care o conduce a făcut toate demersurile pentru a trece imobilul de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu în proprietatea statului și pentru recuperarea banilor obținuți de pe urma exploatării imobilului de către familia Iohannis.

„Cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de 1/2, organul fiscal a emis și comunicat notificare către foștii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menționat în vederea intrării în posesie, precum și plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale”, a transmis oficialul, pentru Mediafax.

Totuși, șeful instituției a transmis că nu poate divulga suma, pentru că aceste informații sunt protejate de secretul fiscal.

„Informațiile cum sunt natura și cuantumul obligațiilor fiscale, natura, sursa și cuantumul veniturilor, natura, sursa și valoarea bunurilor sunt protejate de secretul fiscal, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și nu pot fi comunicate”, se precizează în răspunsul transmis la solicitarea Mediafax.

Casa din centrul Sibiului pierdută în instanță definitiv de Carmen și Klaus Iohannis este situată pe strada Nicolae Bălcescu, zonă pietonală.

Evaluarea sumei de plată pe care a impus-o ANAF a fost realizată de un specialist independent, iar suma calculată acoperă perioada în care imobilul a fost deținut și închiriat, plus penalitățile acumulate, potrivit Antena3.

Soții Iohannis ar fi cumpărat de la un fals moștenitor proprietatea de 166 de metri pătrați, care a fost închiriată unei bănci în timp ce procesele au continuat în instanță timp de 16 ani.

Fostul președinte ar putea fi executat silit de către ANAF dacă nu achită cei aproape 5 milioane de lei până la termenul stabilit.

În septembrie 2024, soții Iohannis au pierdut un alt imobil, după decizia instanței din cazul unui litigiu deschis în 2016 privind moștenirea unui imobil din Sibiu, situat pe strada Gheorghe Magheru 35 – care i-a aparținut lui Carmen Iohannis și familiei Baștea, implicată și în vânzarea casei din Nicolae Bălcescu. Pentru acel imobil, statul român trebuie să recupereze de la fostul președinte 260.000 de euro.

