Apelul președintelui Klaus Iohannis, după ce Iranul a atacat Israelul cu peste 200 de drone și rachete

România condamnă ferm atacul Iranului împotriva Israelului, este mesajul transmis duminică de preşedintele Klaus Iohannis, care face apel la evitarea unei escaladări a conflictului în zonă.

''România condamnă în cei mai fermi termeni atacul Iranului împotriva Israelului. Suntem în deplină solidaritate cu poporul israelian în aceste momente dificile. Facem apel la evitarea unei escaladări regionale ulterioare'', a transmis şeful statului, pe platforma X (fosta Twitter).

Iranul a lansat peste 200 de drone şi rachete către Israel, dintre care "marea majoritate" a fost interceptată fără consecinţe grave, doar o bază militară suferind "pagube minore", a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează AFP.

Romania condemns in the strongest terms the attack of Iran against Israel. We stand in full solidarity with the Israeli people in these difficult moments. We call for avoiding further regional escalation.