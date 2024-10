Călin Georgescu îi va lua locul lui Klaus Iohannis la Cotroceni? Cât de mult va influența platforma TikTok alegerea viitorului președinte?

Cu câteva zile înainte de alegerile din 9 iunie 2024, anticipăm că viitorul primar al capitalei va fi actualul primar Nicușor Dan!

Atacul primit în timp ce se afla într-o sală de judecată, din partea unui om de afaceri prezentat de mass-media drept un potențial "alegător", demonstrează că Nicușor Dan speria grupurile de interese!

Ce va face însă Nicușor Dan pentru bucureșteni, după un mandat în care a fost de multe ori "strâns cu ușa" de interesele politice?

Să fie recenta bătălie dintre Primăria sectorului 4 și Primăria Capitalei și gardurile demolate, drumul spre România normală?

Cu aceeași nevoie de anticipare, viitorul câștigător al funcției de președinte al României este vizibil!

Deși Social-media, TikTok și Instagram arată intenția de vot a românilor, am învățat, însă, că în viață este bine să nu ne grăbim!

Să fie șansa pentru România de mâine, apelul candidatului independent Călin Georgescu de a salva țara prin „unire și patriotism"?

Candidații au intrat în cursă! Cine va gândi pentru problemele reale ale românilor?

Va fi viitorul președinte "un președinte pentru toți" sau un "ostaș în slujba țării"?

Cine își dorește o Românie „bazată pe viziune, respect și curaj”?

Silviu Predoiu, fostul șef al spionajului românesc, poate fi un candidat cu șanse reale pentru funcția de președinte al României!

Răbdarea ne face mai buni!

După zeci de ani în care minciuna și manipularea au devenit omniprezente, astăzi ce ne mai așteaptă?

Inițial, 19 candidați anunțau că intră în cursa pentru Cotroceni, Biroul Electoral Central invalidând candidatura lui Miron Cozma și candidatura președintei partidului SOS, Diana Șoșoacă!

Va reveni Diana Șoșoacă în cursa pentru alegerile prezidențiale?

În data de 24 noiembrie 2024, 14 candidați anunțau că se vor "bate" în turul 1, pentru funcția de președinte al României!

Într-o zi cu semnificații istorice, 1 decembrie 2024, Ziua Națională a României, sunetul de trompetă și marșul militar vor fi însoțite, spre cabina de vot, de românii care mai cred încă într-o posibilă schimbare în bine prin alegerea viitorilor parlamentari!

În data de 8 decembrie 2024, imposibilul va deveni posibil prin desfășurarea turului II pentru alegerile prezidențiale!

Cine va conduce România în următorii 5 ani?

https://ziare.com/romania/fratia-sarpelui-controleaza-romania-1825460

De unde vin președinții României?

La nivelul simțului comun, greșea oare Stalin, președintele fostei Uniuni Sovietice, când aprecia că "important nu este cel care votează, important este cel care numără voturile"?

Cât de importantă este ordinea candidaților la prezidențiale, pe buletinul de vot?

Într-un mod aleatoriu, Biroul Electoral Central a tras la sorți cine va deschide lista candidaților pentru funcția de președinte al României! Astfel, pe prima poziție se află doamna Elena Lasconi - Unirea Salvați România, urmată de George Simion - Alianța pentru Unirea Românilor, Marcel Ciolacu - Partidul Social Democrat, pe locul 3 și de Nicolae Ciucă - Partidul Național Liberal pe locul 4.

Surprinzător sau nu, pe locul 5 apare Hunor Kelemen - Uniunea Democrată Maghiară din România! De ce spun surprinzător? Pentru că îmi doresc ca într-un viitor apropiat să avem și noi un român din minoritatea română de la Gyula, Ungaria, care să fie lăsat să candideze la președinția Ungariei, în virtutea dreptului minorităților maghiare din România!

Totodată, analizând istoria alegerilor prezidențiale din 2014, când românii de pretutindeni au "preferat" să aleagă președinte al României un "neamț" decât să aleagă un român, precum Victor Ponta, de ce nu ar fi posibil ca preferința românilor să fie acum un "maghiar"?

În lista candidaților, Mircea Geoană - candidat independent, ocupă locul 6, urmat de Ana Birchall - candidat independent, fost ministru de justiție PSD.

Pe locul 8 se află Alexandra Beatrice Bertalan-Păcuraru - din partea partidului Alternativa pentru Demnitate Națională, fiica patronului Realitatea Plus, grija pentru viitorul României fiind motivul pentru care a intrat în cursa electorală!

Pe locul 9 se află Sebastian-Constantin Popescu - Partidul Noua Românie, urmat de Ludovic Orban - Forța Dreptei, fost președinte PNL și prim-ministru al guvernului României!

Timpul nu ne așteaptă! Oamenii se schimbă! Când va fi schimbat și sistemul politic?

Va fi Elena Lasconi viitorul președinte al României? Cât de mult o poate ajuta faptul că ocupă prima poziție în Buletinul de vot?

Întrebarea nu este una întâmplătoare!

De cele mai multe ori, în mediul rural, poziția pe buletinul de vot determină intenția de vot a alegătorilor.

Problemele românilor sunt multiple!

Căutarea tinereții veșnice în Zanzibar sau New Fashion VIP în Dubai reprezintă un model pentru prezidențiabili sau asigură managementul de urgență pentru un popor aflat la marginea prăpastiei?

Cine plătește dobânda la împrumuturile externe făcute de guverne care nu se rușinau să declare că "economia României duduie", în condițiile în care dintr-o țară producătoare, cu piață de desfacere pentru 120 de țări, astăzi am ajuns să nu mai avem voie să vindem nici măcar ciuperci culese din pădure, după ploaie?

Cine poate să explice de ce încă de acum 34 de ani, România a fost împinsă în plasa intereselor străine, generațiile viitoare având obligația să plătească datoria externă cu scadență peste 30 de ani?

Ce va face viitorul președinte pentru România?

Analiza de Intelligence poate să ofere soluții!

Românii nu mai cred în partidele politice, candidatul independent fiind în topul preferințelor!

Cu toate acestea, cum poate fi explicat faptul că deși preferința românilor, ca intenție de vot, este pentru alegerea în funcția de președinte al României a unui candidat independent, sondajele de opinie comandate pe bani grei de partide nu amintesc de candidații independenți?

Să fie o întâmplare sau o lecție de management al intereselor faptul că fostul Înalt funcționar ONU, Călin Georgescu, candidat independent, ocupă locul 11, urmat de Cristian Diaconescu - candidat independent, locul 12? Să fie un semn divin faptul că tragerea la sorți desfășurată de Biroul Electoral Central a plasat pe locul 13 pe preotul Cristian-Vasile Terheș - Partidul Național Conservator Român, fost membru AUR, astăzi aflat la al doilea mandat de europarlamentar?

Cât de adevărat este că cel din urmă va fi cel dintâi?

Fostul șef al spionajului, director interimar al Serviciului de Informații Externe (SIE), Silviu Predoiu - Partidul Liga Acțiunii Naționale, ocupă locul 14 și încheie lista candidaților la alegerile prezidențiale!

În trecut, Diaspora a "asigurat" alegerea președintelui României! Astăzi, cât de adevărat este faptul că alegerea viitorului președinte depinde de platformele de socializare Facebook, Instagram și TikTok?

La o primă analiză, frecvența postărilor din partea candidaților crește de la o zi la alta!

Fostul Înalt funcționar ONU, candidatul independent Călin Georgescu a reușit să obțină pe TikTok 610.111 de urmăritori, dar și un videoclip înregistrat de americani cu peste 1 milion de vizualizări!

Printre postările sale populare se numără mesaje precum „Suntem pe cont propriu” și „Pământul românesc este Raiul”, care au atras atenția prin mesajele de mobilizare și patriotism.

Călin Georgescu gândește la valorile culturale și identitatea națională românească, critică ineficiența și corupția politică, lansează apeluri la un „nou început” pentru țară.

Cele peste 1 milion de vizualizări înregistrate la un singur videoclip anunță, oare, intențiile de vot din partea românilor pentru Călin Georgescu?

Va fi Călin Georgescu viitorul președinte al României?

Candidatul Silviu Predoiu este deosebit de activ prin postările de pe canalul YouTube, mesajele lansate fiind urmărite de nenumărați români!

Printre videoclipurile sale recente, fostul șef al spionajului subliniază nevoia unui președinte care înțelege „importanța unei politici externe independente” și susține că democrația trebuie consolidată prin educație.

Mircea Geoană, candidat independent, fost numărul 2 la NATO, promovează idei legate de viitorul României, concentrându-se pe integrarea europeană, dezvoltare economică și importanța consolidării unei Românii moderne și prospere.

După o îndelungată activitate politică și diplomatică, cu o experiență unică în structura de comandă NATO, dar și cu un eșec neașteptat în alegerile din 2009 în fața candidatului Traian Băsescu, Mircea Geoană poate fi o alternativă serioasă pentru președinția României!

Dar cum poate să explice faptul că în timpul mandatului său de adjunct NATO a asistat pasiv la dotarea Armatei României cu tehnologie militară "second-hand" achiziționată la prețuri de miliarde de dolari? Ce poate să spună Mircea Geoană despre faptul că a încurajat ca România să cedeze sistemul Patriot către Ucraina, în mod gratuit, deși acesta a costat pe români miliarde de euro, iar apărarea României este practic descoperită în eventualitatea unui atac din partea Rusiei?

Cât de mult gândește Mircea Geoană la România și la problemele reale ale românilor, de la sărăcie la corupția endemică, în condițiile în care, într-o postare, își exprimă părerea de rău că, în timpul mandatului la NATO, "nu a putut să facă mai mult pentru dotarea cu armament a ucrainenilor pentru a putea face față războiului cu Rusia"?

"Necesitatea unei Românii care să își îndeplinească potențialul la nivel european" nu poate fi neglijată, dar ce va face Mircea Geoană, dacă va fi ales președinte, pentru apărarea intereselor naționale ale României? Cum o să reușească Mircea Geoană să combată corupția și să limiteze interesele și influența "cumetriilor politice"?

Valori legate de "integritate și patriotism" sunt promovate tot mai des în platforma TikTok și de către candidatul independent, ambasador Cristian Diaconescu.

Fost ministru al justiției și ministru de externe din partea PSD, Cristian Diaconescu "subliniază importanța dezvoltării naționale independente" și lansează apeluri de susținere a unui proiect politic dedicat independenței și suveranității naționale.

Organizat în gândire, pragmatic, centrat pe soluții concrete, Cristian Diaconescu are capacitatea să îndeplinească funcția de președinte al României!

Singura dilemă care îl poate împiedica pe Cristian Diaconescu în cursa pentru președinția României poate fi cum a reușit să ajungă din postura "omului de încredere" al lui Adrian Năstase în postura "omului de încredere" a președintelui Traian Băsescu? Fără să aruncăm cu piatra, cât de adevărat este faptul că ambasador Cristian Diaconescu a fost ani buni șeful de cabinet al președintelui Traian Băsescu?

Candidații politici, susținuți de partide, Elena Lasconi, Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, George Simion, folosesc platforma TikTok pentru a-și promova activitățile politice!

Evidențiați de sondajele de opinie drept candidații cu cele mai mari șanse pentru a fi aleși, ce se va întâmpla dacă "lipsa de încredere a românilor în partidele politice" va face posibilă alegerea în funcția de președinte al României a unui candidat independent, precum: Călin Georgescu, Silviu Predoiu, Mircea Geoană sau Cristian Diaconescu?

Cine are curajul să aducă schimbarea în bine?

Greșea oare distinsul și regretatul academician Florin Constantiniu când aprecia că "un popor de oi naște un guvern de lupi"?

Românii au nevoie de români! România are nevoie de strategii clare și de programe pe termen mediu și lung, care să îi asigure existența și redobândirea demnității.

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

