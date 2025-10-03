"Mizerabil... S-a făcut de rușine." Iohannis, criticat dur de un cunoscut politolog după ce a refuzat să predea ANAF cheile de la casa din Sibiu

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 16:24
316 citiri
Klaus Iohannis FOTO: Presidency

Klaus Iohannis, fostul președinte al României, a fost executat silit de ANAF miercuri, 1 octombrie. Inspectorii antifraudă i-au cerut acestuia cheile casei din centrul Sibiului și, pentru că nu a vrut să le-o dea, au forțat ușa. Iohannis a devenit astfel primul șef de stat din istoria României care a fost evacuat de ANAF dintr-un imobil.

Politologul Cristian Preda nu l-a iertat pe Iohannis pentru ce a făcut și l-a atacat dur vineri, 3 octombrie, într-o postare pe Facebook.

Preda a scris că fostul președinte al României "s-a făcut de rușine" pentru că a refuzat să predea inspectorilor ANAF cheile de la casa din Sibiu deținută prin "abuz".

În introducerea postării de pe rețeaua de socializare, politologul l-a "curentat" pe Iohannis și pentru că nu a plecat de la Cotroceni, deși mandatul îi expirase.

Concluzia trasă de Cristian Preda: "Mizerabil…".

"După ce a huzurit pe bani publici, inclusiv câteva luni peste ce permitea Constituția, Iohannis s-a făcut de rușine, refuzând să predea cheile unui imobil pe care l-a deținut prin abuz.

Mizerabil…", a scris politologul pe Facebook.

ANAF a anunțat oficial că a preluat casa lui Klaus Iohannis

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Iohannis. Procedura s-a desfășurat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în lipsa foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis.

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea a fost făcută „în condițiile legii”, în urma unei moșteniri vacante, prin care statul român a devenit coproprietar.

„Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, a transmis ANAF vineri.

Datorii de aproape un milion de euro

În paralel, fostul președinte și soția sa trebuie să restituie statului aproximativ 4,7 milioane de lei (echivalentul a aproape un milion de euro), reprezentând chirii, dobânzi și penalități. Suma provine din veniturile obținute pentru jumătatea de spațiu comercial retrocedat în perioada 2001–2015 și recuperat ulterior de stat. ANAF va acționa în instanță familia Iohannis pentru recuperarea banilor.

