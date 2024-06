Ce face PNL după eșecul alegerilor: mizează pe cinism?

.com

Președintele Klaus Iohannis e satisfăcut de rezultatele obținute de PSD+PNL, deși partidul lui a pierdut pe linie după îmbrățișarea cu social-democrații. Un comentariu de Sabina Fati, corespondentă DW la București.

PSD nu a ratat momentul pentru a-și demonstra forța și superioritatea, iar premierul Marcel Ciolacu a spus jubilând că există premise pentru a continua această alianță la parlamentare și, poate, chiar la prezidențiale. Liderul PNL a exclus deocamdată ideea unui candidat comun pentru Cotroceni, mai ales că printre liberali e mare fierbere. Cei care s-au opus guvernării cu PSD ar vrea să-și ia revanșa și militează pentru ieșirea de sub pulpana prezidențială. Klaus Iohannis, promotorul stabilității prin sacrificarea liberalilor în alianța cu social-democrații, nu mai are multe argumente pentru menținerea lui Nicolae Ciucă în fruntea partidului și nici pentru guvernarea comună, dar are încă destulă influență în partid.

Rezultatele PNL sunt însă dezastruoase prin comparație cu alegerile precedente. Liberalii au pierdut aproape 300 de primării, circa 4000 de locuri în consiliile locale, cinci președinți de Consilii Județene, și au cu doi europarlamentari mai puțin decât înainte. Aritmetica este clară și cere o repoziționare rapidă a Partidului Național Liberal înaintea prezidențialelor din toamnă și a parlamentarelor din decembrie. Mulți liberali discută deja despre posibilitatea ieșirii de la guvernare ca modalitate de recucerire a electoratului pierdut prin alianța cu PSD. Nicolae Ciucă vorbise însă înaintea scrutinului de duminică despre posibilitatea unei guvernări comune pentru următorii 16 ani, potrivit unor surse citate de G4Media, ca și cum PSD+PNL s-ar putea eterniza la putere printr-o alianță gata să se transforme într-un partid-stat. Menținerea acestei combinații la alegerile parlamentare și prezidențiale ar duce, după cum observă Cristi Grosu în cursdeguvernare.ro, la o simulare a acestor competiții din care ar putea rezulta o „entitate politică cu puteri discreționare”, pentru că ar deține „80% din administrația locală, 100% din administrația centrală și 100% din puterea judecătorească”. S-a dovedit deja că aranjamentul PSD+PNL a anulat rolul Opoziției care poate cenzura Puterea, a preluat controlul asupra Justiției și a reușit să cumpere Presa de mare audiență, mergând în ritm alert spre un regim de tip iliberal, după modelul autocrat dezvoltat în Ungaria vecină. PNL+PSD au preluat filozofia lui Viktor Orban, care explica în urmă cu zece ani la Tușnad că „democrația nu e neapărat liberală”. Drumul acesta se înfundă, însă, mai devreme sau mai târziu, și depinde acum doar de PNL dacă preferă să coboare panta împreună cu PSD sau dacă rupe acest mariaj toxic și își trasează noi obiective.

PNL s-a complăcut în relația cu PSD și a profitat de toate pârghiile puterii în interes propriu. Generalul Ciucă s-a salvat de acuzațiile de plagiat în Justiție pe vremea când era prim-ministru (2021-2023), nu a avut nicio problemă să-l accepte secretar general al guvernului pe social-democratul cu cazier penal Marian Neacșu și a închis discret ochii când liderul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, zis și Lamborghini, a fost inculpat într-un dosar de corupție, dând undă verde candidaturii lui la Consiliul Județean. Liderul PNL are mult mai multe de decontat din cariera lui de premier și președinte de partid. Liberalii urmează să hotărască cine plătește pentru imaginea lor și pentru pierderea alegerilor. Un prim bilanț va avea loc vineri la reuniunea Biroului Permanent, dar Nicolae Ciucă nu pare dispus să-și asume căderea PNL și să-și dea demisia, îl așteaptă pe Klaus Iohannis să intervină în partid și crede încă în candidatura sa la prezidențiale.

În ultimii trei ani, liberalii îndemnați de Klaus Iohannis au fost pragmatici, au pus în față interesele lor personale și de grup, renunțând cu cinism la statul de drept. Sub alianța de guvernare PSD+PNL, în România democrația s-a diluat, meritocrația a fost exclusă aproape total în selecția elitelor administrative și politice, iar politicienii de top se află la cel mai scăzut nivel intelectual din ultimii 30 de ani.

