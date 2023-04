Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, 3 aprilie, într-o conferință de presă, că este convins de faptul că rotativa guvernamentală dintre PSD și PNL va avea loc și că „această coaliție va merge mai departe.

În ce privește șansele pentru alegerile anticipate, șeful statului a subliniat că ele pot aveam loc, însă acest lucru este complicat.

„Această coaliţie a apărut ca un rezultat al raţiunii politice. România a înţeles că vor veni multe crize, politicienii au înţeles, spre surprinderea multora, că ţara trebuie guvernată de un Guvern cu o susţinere solidă în Parlament. Aşa s-a creat coaliţia care guvernează România de mai bine de un an, un Guvern condus de premierul Ciucă, care a reuşit să evite un impact grav al tuturor crizelor prin care am trecut până acum, atât criza energetică, cât şi criza de securitate. Am fost întrebat de multe ori dacă sunt mulţumit de felul în care s-a guvernat. Da, sunt mulţumit fiindcă ceea ce trebuia să facă coaliţia şi Guvernul – să treacă România prin criză – a făcut-o cu succes. Ah, că nu absolut toate detaliile au fost rezolvate? Este iarăși adevărat, dar nici nu cred că s-a aşteptat cineva ca această coaliţie să funcţioneze numai cu foarte bună înţelegere şi numai cu soluţii ideale. Este o coaliţie politică complicată între PNL şi PSD şi trebuie să vedem partea plină a paharului – s-au înţeles şi au rezolvat problemele cu care s-au confruntat”, a declarat Klaus Iohannis, întrebat luni la Cotroceni ce ar face în ipoteza în care PSD şi PNL nu se vor înţelege şi nu va fi votat Guvernul Ciolacu, ceea ce ar duce la alegeri anticipate.

Şeful statului a adăugat că această rotaţie guvernamentală va avea loc.

„Întrebarea care se pune în spaţiul public şi pe care dvs aţi pus-o la microfon este cum se continuă, fiindcă în câteva luni sau săptămâni ar trebui să se producă rotaţia la conducerea Guvernului. Eu cred că această rotaţie este posibilă şi se va întâmpla. Nu cred că în momentul de faţă există o alternativă viabilă la această coaliţie şi partidele au înţeles, toate partidele au înţeles acest lucru. În acelaşi timp, această rotaţie sigur ca veni cu probleme suplimentare care trebuie negociate. În măsura în care va fi nevoie, mă voi implica pentru a garanta stabilitatea şi bunul mers al lucrurilor. Dacă ad absurdum nu se întâmplă aşa şi lucrurile se îndreaptă spre o situaţie de aşa-zise alegeri anticipate care, expressis verbis nu sunt prevăzute în Constituţie, dar evident ele pot avea loc, complicat de ajuns acolo, atunci va fi decizia coaliţiei şi eu mă voi implica pentru a garanta stabilitatea ţării, pentru a garanta un mers normal al lucrurilor publice. Până la urmă, alegeri vor fi, cel mai târziu la sfârşitul anului viitor. Încă o dată, eu cred că se va întâmpla rotaţia la conducerea Guvernului şi sunt convins că această coaliţie va merge mai departe. Cum va arăta acest lucru în detaliu, vom vedea, însă nu sunt motive de îngrijorare. Nu vreau să dau exemple din vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, dar nu vom avea alegeri după alegeri, după alegeri, după alegeri. Deci România va fi guvernată şi va rămâne o ţară stabilă şi prosperă”, a completat preşedintele Iohannis.

