Ciprian Ciucu, despre o eventuală demisie a lui Klaus Iohannis: „România nu mai are nevoie în acest moment de o altă criză”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal (PNL) și primarul Sectorului 6 al Capitalei, a comentat despre impactul unei eventuale demisii a președintelui Klaus Iohannis. Ciprian Ciucu a subliniat faptul că o astfel de demisie ar agrava și mai mult crizele deja existente în România, în contextul în care țara se confruntă cu multiple provocări economice și sociale.

„O astfel de demisie nu știu dacă ar fi ajutat foarte mult pentru că România nu mai are nevoie în acest moment de o altă criză, România în acest moment nu are nevoie să se focalizeze pe altceva decât pe a face reformele pe care le-a promis actuala guvernare și ale căror motor principale este PNL. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la deficit, deci o nouă criză nu ne-ar ajuta.

Trebuie să organizăm alegerile astfel încât să fie democratice, transparente, ușor de înțeles de toată lumea și candidații la președinție să își facă vocea auzită pentru ca oamenii să știe ce votează. Aceste două priorități sunt cu adevărat importante, tema demisiei președintelui fiind din punctul meu de vedere secundară.

Domnul președinte Iohannis a fost în ultimul timp, mai ales de când i-a expirat mandatul, așa cum a fost el gândit inițial, înainte de decizia CCR, a fost contestat, și fiind contestat și-a limitat probabil aparițiile publice. Ceea ce îmi doresc foarte mult, ca să nu își limiteze și acțiunea pe care o presupune funcția domniei sale pentru că are o datorie față de români, pentru că în acest moment avem forțe izolaționiste care vor să ducă România în zona Belarusiei, a Iranului, a Coreei de Nord, să ne izoleze de lumea civilizată”, a declarat Ciprian Ciucu într-o intervenție pentru B1 TV.

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, 3 februarie, că nu intenționează să demisioneze, subliniind că își va încheia mandatul conform prevederilor constituționale. Președintele a spus că este esențial ca atenția publică să fie concentrată pe viitoarele alegeri și pe direcția în care va merge România.

