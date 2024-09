Disperarea președintelui Iohannis. Rămas pe dinafara politicii mari, își „manevrează” partidul pentru a-l face senator cu orice preț. „N-ar fi o problemă pentru PSD”

Influența lui Klaus Iohannis față de PNL, partidul care l-a făcut președinte, este încă puternică, chiar și la final de mandat. Dovadă este faptul că liberalii încearcă să-i asigure președintelui Iohannis un post de senator pe listele lor. Klaus Iohannis are, însă, o problemă. Alegerile parlamentare au loc înainte de încheierea mandatului prezidențial, iar pentru a putea candida din partea PNL la Senat este nevoie de modificarea Legii alegerilor parlamentare. Astfel, liberalii au depus la Senat un amendament, care prevede că președintele, în ultimele 3 luni de mandat, poate candida independent pe listele unui partid. Dacă postul de senator poate părea o consolare pentru Klaus Iohannis, având în vedere înaltele funcții internaționale la care țintea, acest post l-ar putea duce la șefia Senatului și ar deveni al doilea „om” în stat.

Amendamentul ar putea fi atacat la Curtea Constituțională, fapt care l-ar putea pune pe Iohannis în postura de a demisiona înainte de termen pentru a participa la alegeri. Palatul Cotroceni a exclus însă varianta unei demisii a lui Klaus Iohannis înainte de termen.

Jurnalistul și analistul politic Ion M. Ioniță subliniază că aproape toți foștii președinți ai României au avut continuitate în politică, după terminarea mandatului, cu excepția lui Emil Constantinescu, iar Klaus Iohannis nu ar fi o excepție.

„Totuși, nu este o excepție, domnul Iohannis. Din cei 4 președinți de după 90, Emil Constantinescu a fost singurul președinte care nu a mai avut niciun fel de continuitate în politică. Ion Iliescu, Traian Băsescu au fost în continuare. Deci, Ion Iliescu, senator. Traian Băsescu a participat la următoarele alegeri parlamentare și a fost senator, după care europarlamentar. Deci nu e chiar o excepție”, afirmă Ion M. Ioniță pentru Ziare.com.

De la funcții înalte, la șefia Senatului

Ceea ce se discută despre președintele Iohannis, spune Ioniță, este că a țintit pentru funcții înalte la nivel internațional și a ajuns să se rezume la funcția de senator din partea PNL.

„Pe de altă parte, dacă ar ajunge în Senat, probabil că ar ținti totuși și funcția de președinte al senatului. Ceea ce ar însemna a doua poziție în statul român. Deci n-ar mai fi un regres așa de mare. Am putea spune că pleacă din funcția de președinte și rămâne în funcția de președinte al Senatului, ceea ce îi va permite în continuare să joace un rol atât în PNL cât și, să spunem, la nivel internațional. Pentru că un președinte de Senat face în continuare vizite. Deci are protocol, are deplasări, depinde de el cât de mult își dorește. Adică depinde de președintele Senatului cât de mult vrea să accentueze pe această latură. Dacă vrea, este pasionat de așa ceva, pur și simplu nu îl împiedică nimic să facă turnee, vizite în străinătate.”, a mai spus Ion M. Ioniță.

Acesta subliniază că sunt însă semne de întrebare legate de modificarea legii în favoarea președintelui Iohannis, atât de aproape de data alegerilor, din punctul de vedere al constituționalității.

„Pentru că este o prevedere legată de legislația electorală că nu poate fi modificată cu șase luni înainte de data alegerilor. Cred că mai e în vigoare așa ceva. Și în al doilea rând, probleme de constituționalitate. Cred că legea, odată ce va fi votată în Parlament, va fi atacată imediat la Curtea Constituțională. Deci nu este foarte sigur că în ipoteza aceasta a trecerii legii, președintele Iohannis va fi asigurat cu un loc în Parlament, respectiv în Senat.”, a mai spus analistul.

Intervine o problemă și pentru PNL: ce impact electoral are acest artificiu făcut special pentru Klaus Iohannis.

„Domnul Iohannis nu cred că mai este la fel de popular. Și în al doilea rând și acest lucru, chiar dacă, să spunem, ar fi la un nivel care nu ar ridica probleme de popularitate și s-ar putea să nu fie foarte rău, totuși, în contextul PNL. Dar, dincolo de asta, nu știm efectul în cadrul electoratului simplu. Adică, cum vor primi acest lucru, dacă va aduce voturi, sau, din contră, va aduce la pierderi de votanți”, mai spune el.

Există și a treia variantă: inițiativa liberalilor să nu producă efecte

A treia variantă, spune jurnalistul, ar fi ca această inițiativă a liberalilor să nu aibă niciun efect, „nici pozitiv, nici negativ”.

„Răspunsul dat de Palatul Cotroceni legat de demisia președintelui spune că președintele își va duce mandatul până la capăt, dar nu neagă faptul că președintele s-ar putea afla pe listele electorale ale PNL. Ceea ce ne arată că discutăm despre un scenariu care este în derulare. Și așteptăm să vedem legea, dacă va fi, dacă va intra pe ordinea de zi.”, a precizat Ion M. Ioniță.

El a amintit faptul că președintele Iohannis a mai zis și cu ocazia zvonurilor legate de candidatura sa la NATO că își va duce mandatul la capăt, dar apoi a anunțat oficial că va candida, fapt care ar fi însemnat încheierea mandatului înainte de termen pentru a prelua funcția de secretar general al Alianței.

„Să vedem și acum, dar nu cred că ar putea, în situația de față, după ce a spus că nu demisionează, să spună că s-a răzgândit și că demisionează ca să poată candida, dacă legea nu poate fi modificată. Pentru că dacă legea nu se modifică, nu are decât o singură variantă, și-anume să demisioneze pentru a fi prezent pe listele electorale. Însă scenariul cel mai probabil este legat de modificarea legii”, a precizat analistul.

El crede că, în ciuda atacurilor dintre PSD și PNL din preajma congreselor, social-democrații va fi totuși „complicii” liberalilor la modificarea legii pentru Klaus Iohannis.

„Așa încât, cred că n-ar fi o problemă pentru PSD să voteze această lege. Vedem că acolo, la nivelul de bază, relația este foarte bună și foarte funcțională între PNL și PSD și guvernarea nu are de suferit. Chiar dacă suntem în plină campanie electorală și sigur că în mod inevitabil cele două partide se mai și atacă între ele. Dar ați văzut că nu au escaladat cu atacurile și nu au evoluat către o criză, o mini-criză în cadrul coaliției. Așa încât cred că PSD va vota o astfel de lege”, a încheiat acesta.

Klaus Iohannis și-a dorit funcția de secretar general al NATO, însă a fost nevoit să se retragă din cursă în favoarea olandezului Mark Rutte, după ce nu a reușit să obțină sprijinul statelor membre ale Alianței.

Apoi, s-a vorbit despre o înaltă funcție la nivel european pentru președintele României, însă nici acest lucru nu s-a materializat.

Acum, președintele, aflat la final de mandat, vrea să ajungă pe listele PNL pentru Senat, post care l-ar putea propulsa în funcția de președinte al Senatului, practic devenind al doilea om în stat.

Drumul legislativ, însă, nu este unul simplu. Amendamentul depus de liberali la Senat ar putea fi atacat la Curtea Constituțională de către opoziție, fapt care l-ar putea pune pe președinte în fața unei alegeri: aceea de a demisiona înainte de termen, sau de a rămâne în funcție.

Amendamentul liberalilor a fost depus la Senat miercuri, 18 septembrie, și prevede că „Președintele României, în funcție la data alegerii Camerei Deputaților, dacă se află în ultimele 3 luni ale mandatului, poate candida ca independent pe listele unui partid politic, unei alianțe politice sau unei alianțe electorale pentru obținerea unui mandat de senator sau deputat. În cazul în care este ales senator sau deputat, Președintele României este obligat ca, după validare, să opteze între calitatea de senator sau deputat și aceea de președinte”.

