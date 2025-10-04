Gigi Becali, despre Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: ”Păi dacă noi l-am votat? Îţi dai seama cât de sclav sunt?”

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care aparținea familiei Iohannis. Procedura s-a desfășurat prin schimbarea yalei ușii și întocmirea unui proces-verbal, în lipsa foștilor proprietari, Klaus și Carmen Iohannis.

Potrivit ANAF, soții Iohannis au fost notificați, însă au ales să nu fie prezenți la predare. Instituția subliniază că preluarea a fost făcută „în condițiile legii”, în urma unei moșteniri vacante, prin care statul român a devenit coproprietar.

Printre cei care au comentat situația fostului președinte al României s-a numărat și Gigi Becali, patronul FCSB.

”Păi dacă noi l-am votat? Pentru ce l-am votat noi pe el? Ce avea el cu România? Avea el ceva cu România? Când spuneam eu: ”Păi de ce să-l votezi pe unul care nu-i român?” Adică dacă părinţii lui stau în Germania, sunt nemţi. El este neamţ. De ce să te votez pe tine? Păi îţi dai seama cât de sclav sunt eu? Adică tu eşti neamţ, părinţii tăi în Germania, n-ai nicio legătură… Nici măcar – şi ăsta e cel mai important lucru – nici ortodox nu eşti! Iar eu te votez pe tine. Îţi dai seama cât de sclav sunt?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

În perioada 1999-2015, soții Iohannis au deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu din centrul orașului Sibiu, iar parterul casei a fost închiriat unei bănci. Astfel, fostul șef de stat a încasat aproximativ 300.000 de euro din chirii. În anul 2015, Curtea de Apel Brașov a stabilit că Iohannis a deținut ilegal imobilul.

