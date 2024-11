Iohannis lăudat în Ucraina și Germania pentru că i-a întors spatele lui Orban. "Așa trebuie tratat orice dictator"

Klaus Iohannis, președintele României, a fost implicat într-un incident care a devenit viral pe rețelele sociale, când a părut că îi întoarce spatele premierului ungar Viktor Orbán.

Evenimentul a avut loc la Budapesta, unde Orbán a ieșit să-l întâmpine pe președintele României. Cu toate acestea, în momentul în care Iohannis a coborât din mașină, nu l-a privit deloc pe Orbán. După câteva zeci de secunde, Iohannis s-a întors către Orbán și l-a salutat, relatează antena3.ro.

Momentul a generat numeroase comentarii atât în mass-media din România, cât și din Ungaria, cât și pe rețelele sociale, unde opiniile au fost divergente. Unii au considerat că gestul lui Iohannis a fost lipsit de diplomație, în timp ce alții, majoritatea susținători ai Ucrainei, l-au apreciat pe președintele României pentru că i-a întors spatele la „un dictator”.

„Așa trebuie tratat orice dictator”, a comentat, pe rețeaua X, Roman Sheremeta, profesor la Universitatea din Kiev.

This is how each dictator should be treated!

The President of Romania Klaus Iohannis arrived on a visit to Budapest but didn’t greet Viktor Orbán. pic.twitter.com/R7cb5acRGP